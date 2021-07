Torna finalmente il turismo di cui il nostro paese ha assolutamente bisogno soprattutto dopo gli ultimi due anni catastrofici. Se in parte l’estate scorsa qualcosa si era mosso in mare e soprattutto in montagna i mesi successivi sono stati una debacle per le città d’arte e i comprensori sciistici. Ma c’è una fetta nuova di turismo che ha pagato meno questa crisi internazionale dimostrandosi in pieno sviluppo. Ecco perché sono sempre più gli italiani che scelgono queste meravigliose vacanze cresciute negli ultimi anni dell’800%. Vediamo di cosa si tratta dell’articolo della nostra Redazione. Si chiama “turismo rurale” e ha sostituito nel tempo quella che si diceva una vacanza salutare all’agriturismo.

Sempre più gli italiani che scelgono queste meravigliose vacanze cresciute negli ultimi anni dell’800%

Probabilmente proprio perché se qualche anno fa il weekend o le ferie negli agriturismi erano sinonimo di relax ma anche staticità oggi le cose sono cambiate. Tantissime sono infatti le coppie e le famiglie più giovani che prediligono sistemazioni di campagna a contatto con la natura. Soprattutto per coloro che vivono tutto l’anno in città o negli affollati quartieri residenziali. Agriturismi, fattorie, locande e affittacamere le location più apprezzate in piena campagna.

È cambiata anche la modalità di trasporto

Fare turismo rurale oggi non significa più quindi prenotare in un posto approfittando magari della spa, della piscina e della beauty farm. Oggi significa anche noleggiare un camper, fare il giro in moto o anche semplicemente fare più tappe per vedere più posti. E non è quindi un caso che questo tipo di vacanze stia letteralmente spopolando trovando moltissimi fans anche in Italia. Ma i dati ufficiali del settore turismo che parlano di questo incremento così importante segnalano una presenza sempre più massiccia anche di turisti stranieri. Per ora le due regioni preferite per il turismo rurale sono la Toscana e il Veneto, in grado di offrire soluzioni varie e alloggi addirittura nelle aziende agricole e vitivinicole.

