In questi giorni moltissime persone stanno passando le proprie vacanze in luoghi di mare. Sono difatti tantissimi gli Italiani che scelgono di trascorrere le ferie rilassandosi in spiaggia e prendendo il sole. Le ragioni per cui l’attività di passare ore sul lettino piaccia così tanto sono diverse. Dall’addormentarsi ascoltando il rumore delle onde a raggiungere un’abbronzatura soddisfacente, la lista è lunga. A questo proposito tra pochissimo ci soffermeremo su come prendere più velocemente la tanto amata tintarella e, soprattutto, su come assicurarsi di mantenerla nel tempo.

In tutta sicurezza

Per quanto sia comprensibile il fatto che mostrare una pelle colorata e abbronzata sia piacevole e soddisfacente, non bisogna sottovalutare la pericolosità di quest’attività. Prendere il sole infatti può rivelarsi molto pericoloso se non lo si fa con coscienza dei pericoli. Innanzitutto dunque il primo consiglio rimane quello di utilizzare sempre creme protettive, anche dopo aver preso il sole tante volte. In questo modo non solo ci proteggeremo dai raggi solari ma permetteremo anche alla pelle di abbronzarsi in maniera più duratura e stabile.

Sempre più diffusa quest’abitudine post spiaggia che reidrata la pelle e prolunga l’abbronzatura

Oltre ad avere pazienza sul lettino e attendere che la pelle si abbronzi lentamente e con attenzione, esistono delle tecniche che possiamo mettere in pratica. Non a caso avevamo già svelato come ottenere un’abbronzatura assicurata fino a fine estate inserendo nella dieta questa spezia fenomenale. Allo stesso modo, nell’articolo di oggi, vogliamo parlare di un altro metodo che ci permette di mantenere i risultati raggiunti in spiaggia. Scopriamo di cosa si tratta. Vediamo infatti perché è sempre più diffusa quest’abitudine post spiaggia che reidrata la pelle e prolunga l’abbronzatura. Ci riferiamo al fatto che moltissimi, dopo una lunga giornata sotto il sole, applicano sulla pelle l’olio di calendula.

Non tutti ne sono a conoscenza ma quest’olio presenta proprietà lenitive e idratanti che aiutano moltissimo la pelle. In primis in caso di scottature e bruciature, ma non solo. Difatti la sua applicazione, oltre a sfiammare e rigenerare la pelle dopo una scottatura, presenta vantaggi anche in relazione all’abbronzatura. In quanto le proprietà emollienti, nutritive e idratanti che presenta ci aiuteranno nel mantenimento del colore fino a quel momento raggiunto. Ovviamente non va visto come un sostituto delle creme protettive, le sole in grado di difenderci dai pericoli del sole. Tuttavia, se applicato a fine di ogni giornata, nel giro di poco tempo noteremo risultati a dir poco soddisfacenti. Sia in termini di salute della pelle che di mantenimento dell’abbronzatura. Come sempre in questi casi suggeriamo di informarsi attentamente sulle caratteristiche del prodotto, così da scongiurare rari effetti collaterali.