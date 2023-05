Sempre in formissima anche con il pancione: ecco il segreto di Diletta Leotta

La gravidanza per una donna è uno dei periodi più entusiasmanti ma anche più delicati. Sono tanti i mutamenti a cui va incontro il corpo. Giorno per giorno la nostra fisicità cambia. Tuttavia è possibile mantenersi in forma sia durante che dopo i 9 mesi. A dare l’esempio è una nota conduttrice sportiva che oggi è in attesa di una bambina. Stiamo parlando di Diletta Leotta, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Aspettare un figlio è un’esperienza unica, un momento di gioia ma anche un periodo impegnativo. Una donna durante la gravidanza va incontro a grandi cambiamenti di vita. Ma non solo. Cambiamenti anche dal punto di vista fisico, ma questo è risaputo! L’aumento di peso e il poco movimento hanno come conseguenza nuove forme. Più evidente sarà il cambiamento, più sarà impegnativo rimodellare il corpo dopo la gravidanza. Tuttavia si può rimanere sempre in formissima anche con il pancione. A dare l’esempio è Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva.

Tuta e scarpe da ginnastica non vanno archiviate

Gli specialisti fanno sapere che in gravidanza non serve solo il riposo ma anche l’attività fisica. Il Ministero della Salute dichiara infatti che l’attività fisica non è controindicata in gravidanza. “Dalla semplice camminata alla ginnastica dolce all’esercizio fisico in acqua- fanno sapere gli esperti che- per le donne in salute, bastano 30-40 minuti al giorno a bassa intensità.” Questo comporta tanti vantaggi per una donna in attesa di un figlio.

Innanzitutto, è facilmente intuibile che fare attività fisica comporta un minor aumento di peso. Inoltre migliora la circolazione sanguigna soprattutto negli arti inferiori. Infine, i medici ci dicono che l’attività fisica rinforza la muscolatura di gambe e schiena, proteggendo dal rischio di dolori. Tuttavia è bene sapere che dall’ottavo mese occorre limitarsi. Gli esperti suggeriscono infatti di concentrarsi su esercizi di respirazione e rilassamento. Ad essere consapevole dei benefici dell’attività fisica in gravidanza è di certo Diletta Leotta che non si tira indietro.

Sempre in formissima anche con il pancione: ecco il segreto di Diletta Leotta

La nota conduttrice sportiva Diletta Leotta presto sarà mamma. Infatti lei ed il compagno Loris Karius entro settembre diventeranno genitori di una bambina. La Leotta non nasconde la pancia e durante le recenti apparizioni televisive si è mostrata in abiti aderenti e scollati. Pancia sì, ma con un fisico che continua a mantenersi tonico. Il segreto è presto svelato, infatti Diletta ha postato nell’ultimo periodo alcune foto su Instagram.

Sul suo profilo infatti sono stati pubblicati i selfie in palestra tra gli attrezzi. Corpetto e leggins attilati che fanno intravedere le nuove forme, sono l’abbigliamento di Diletta. Dunque la Leotta non ha appeso al chiodo le scarpe da ginnastica. “Camminata, nuoto, ginnastica o altre attività come yoga e pilates sono l’ideale in gravidanza”. Questo quello che consigliano gli esperti, che tuttavia raccomandano: “Attenzione al “fai da te” in palestra”.