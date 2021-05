Sempre in forma mangiando questi gustosissimi e dietetici frutti di maggio

L’estate è in arrivo e con essa la voglia di essere in forma per le vicinissime giornate in spiaggia. Per questo motivo moltissimi hanno messo uno stop a cioccolati e merendine e hanno scelto di seguire uno stile di vita più sano.

Se però non si vuole rimanere totalmente a corto di zuccheri è possibile seguire un semplice consiglio. È infatti possibile rimanere sempre in forma mangiando questa gustosissimi e dietetici frutti di maggio. Scopriamo insieme come.

I trucchi della giusta dieta

Un adeguato consumo di frutta e verdura aiuta non solo a rimanere in forma ma anche magri.

Mangiare frutta e verdura, infatti, aiuta a ridurre i rischi di malattie al cuore. Permettendo allo stesso tempo di mantenere la pancia piatta.

Ma quanta frutta e verdura mangiare al giorno? E soprattutto quale?

Per quanto riguarda le porzioni, la risposta è semplice. Si raccomanda, infatti, di consumare tre porzioni di frutta e due di verdure ogni giorno.

Per quanto riguarda quale frutta mangiare la risposta è un po’ più complessa. Sarebbe sempre meglio, infatti, consumare frutta di stagione. Ed evitare quella eccessivamente zuccherina. Nel caso del mese di maggio, quindi, è importante mangiare le albicocche e le ciliegie.

Sempre in forma mangiando questa gustosissimi e dietetici frutti di maggio

Per prima cosa ci soffermiamo sulle albicocche.

Questi frutti presentano, infatti, delle caratteristiche quasi uniche, che le rendono perfette per tutti coloro che vogliono stare in forma.

Si tratta di un alimento ipocalorico (solamente 28 kcal\100 gr). Nonché ricco di vitamine A e C e di sali minerali.

Inoltre, questi frutti contengono betacarotene, particolarmente importante per la protezione della nostra pelle.

Ugualmente importanti per una dieta ipocalorica sono le ciliegie.

Si tratta, infatti, di un frutto a basso contenuto calorico (50 kcal\100 gr), con una particolare presenza di antiossidanti e di melatonina. Quest’ultima si rivela un alleato importante per regolare naturalmente i nostri ritmi di veglia sonno.

