Chi ha detto che d’inverno si deve rinunciare allo stile? Anche con basse temperature si possono trovare dei modi originali per essere sempre alla moda. Basta solo avere un po’ di fantasia e buttarsi nei trend del momento. Con questi collant si può stare al caldo, senza dover per forza accontentarsi di leggins o calze coprenti.

Sempre alla moda anche d’inverno con questi collant particolari

Il trend del momento è quello dei collant con le scritte. Il solito paio di collant è troppo noioso? Non c’è problema, adesso si trovano collant con messaggi e scritte. Non solo donano un tocco di originalità, ma permettono di esprimersi al meglio. Senza dover spendere cifre esagerate si può portare un tocco personale al proprio stile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Insieme al confort e alla protezione dal freddo, senza rinunciare ad essere fashion

Con questi nuovi collant si può esprimere al meglio la propria personalità. E adattarli all’umore. Infatti esistono calze con messaggi giocosi, altri più profondi. Se si sceglie un modello con la scritta in verticale si dona slancio alla gamba. Ma si può anche optare per un messaggio scritto in orizzontale. Magari più poetico. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

In questo modo, seguendo la moda di questo inverno, si può dare brio al proprio outfit. Senza per forza ricorrere a calze con forme geometriche o pois. Questi nuovi collant stanno bene proprio con tutto. Con una gonna midi e dei tronchetti. Oppure con una minigonna e degli stivali al ginocchio. Il colpo d’occhio è strabiliante.

Si possono trovare dai maggiori produttori di calze e collant. Ognuno con un messaggio o una scritta diversa. Per accontentare tutte. Sia le più romantiche che le donne più rock’n’roll. Ne esistono anche alcune delle più grandi firme. Con il logo impresso. Un po’ più costose, ma che sono l’ideale per le patite di accessori con il brand in bella vista.

Ed ecco come essere sempre alla moda anche d’inverno con questi collant particolari. Con queste calze di tendenza il risultato “wow” è garantito. Si possono anche portare sotto un vestitino di lana e un cappotto aperto. Uno stile casual che fa sempre colpo.

Approfondimento

Il cappotto must have per stare al caldo con stile