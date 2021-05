La pizza surgelata è la soluzione più semplice quando si ha poco tempo per cucinare. Costa poco, e quando si rientra tardi a casa basta infilarla nel forno e in massimo un quarto d’ora la cena è in tavola. Tra l’altro, senza neppure dover sporcare il fornello e utensili vari.

Insomma, una vera e propria comodità! Vero è, però, che la pizza surgelata non è proprio uguale a quella che possiamo mangiare in pizzeria.

In realtà, basta attuare qualche piccolo stratagemma per migliorare di molto la qualità del prodotto surgelato e farlo assomigliare sempre più alla pizza “vera” sfornata in pizzeria. In questo articolo andremo infatti a svelare alcuni semplicissimi trucchetti per trasformare una pizza surgelata in una vera prelibatezza, per una cena veloce che conquisterà tutta la famiglia.

Scongelare

Anche se nessuna confezione lo dice, l’ideale è infornare la pizza surgelata quando è completamente scongelata. Per questo, consigliamo di toglierla dal congelatore almeno 1 o 2 ore prima di infornarla. Togliere il prodotto dalla scatola e dall’involucro di plastica e farlo scongelare lentamente a temperatura ambiente.

Il trucchetto dell’olio

Prima di infornare la nostra pizza, spennellare per bene il bordo con dell’olio. Col calore del forno, l’impasto lo assorbirà e diventerà più croccante e decisamente più gustoso e saporito.

Cottura

Per il tempo di cottura, seguire scrupolosamente le indicazioni indicate sulla confezione per quanto riguarda la temperatura del forno e i minuti di cottura. In generale, ricordare di:

a) scegliere la modalità di “forno ventilato” per una cottura uniforme;

b) sistemare la pizza su un foglio di carta da forno. In alternativa, farla cuocere direttamente sulla griglia del forno, così facendo l’aria potrà circolare liberamente sia sopra che sotto la pizza;

c) sistemare la pizza nel ripiano centrale del forno per mantenerla alla stessa giusta distanza sia dalla serpentina superiore che da quella inferiore.

Oltre a controllare i tempi specificati sulla confezione, la pizza sarà cotta quando vedremo la mozzarella leggermente dorata e costellata di piccole bolle.

Farcitura extra

Per risparmiare, acquistiamo una semplice margherita surgelata e farciamola poi, ogni volta, a proprio piacere. Possiamo utilizzare ciò che abbiamo in casa o di cui abbiamo più voglia. Funghetti, olive, carciofini, prosciutto, wurstel, tonno, verdure grigliate… Le possibilità sono praticamente infinite e ogni commensale potrà farcire la propria pizza come più preferisce.

Ora che abbiamo svelato i semplicissimi trucchetti per trasformare una pizza surgelata in una vera prelibatezza, per una cena veloce che conquisterà tutta la famiglia, ecco un ultimo consiglio da non dimenticare: mai utilizzare la funzione grill! In questa maniera, infatti, il calore verrebbe emanato solo dall’alto col rischio di cuocere soltanto il lato superiore della pizza (magari bruciandolo) e lasciare cruda la base.