Oggi spieghiamo come cucinare una semplicissima lasagna al profumo di mare ma di grande gusto.

La lasagna di mare è un gustoso primo piatto ideale per le festività ma anche una soluzione perfetta per un pranzo domenicale a base di pesce. Elegante e raffinata da proporre agli ospiti al posto della classica lasagna al forno.

Una variante davvero delicata e saporita. Calda profumata e buonissima da far venire d’avvero l’acquolina in bocca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Molto semplice e veloce, l’abbinamento dei gamberi con il salmone delizierà il palato!

Ingredienti

a) una confezione di lasagne fresche precotte;

b) 400g di gamberi freschi tipo mazzancolle o in alternativa quelli surgelati;

c) una confezione da 100g di salmone affumicato;

d) 1l di besciamella;

e) prezzemolo;

f) formaggio facoltativo;

g) pane grattugiato;

h) pezzetti di burro;

i) cipolla;

h) vino bianco;

Ingredienti per la besciamella

a) 1l di latte;

b) 90g di burro o margarina;

c) 90 g di farina.

Come preparare una semplicissima lasagna al profumo di mare ma di grande gusto

Procedimento

Lavare bene i gamberi, togliere il budellino aiutandosi con uno stuzzicadenti e sgusciarli completamente e tagliarli a pezzettini non troppo piccoli.

Preparare la besciamella e metterla da parte.

In una casseruola tagliare a fettine sottili la cipolla e farla soffriggere in 3\4 cucchiai d’olio, poi aggiungere il salmone sminuzzato e farlo cuocere qualche minuto.

Unire i gamberi, far rosolare da ambo le parti, unire prezzemolo sminuzzato, sale q.b.. Coprire pochi minuti, poi versare un po’ di vino bianco e far evaporare.

Unire il tutto alla besciamella amalgamando bene.

Ora prendere una teglia per lasagna, mettere sul fondo un po’ di besciamella e aggiungere uno strato di sfoglia di lasagna.

Unire la besciamella e (facoltativo) formaggio grattugiato o fette di scamorza e continuare alternando fino a riempire la teglia .

Ricoprire l’intera superficie con del pangrattato aggiungendo dei fiocchetti di burro che aiuteranno la gratinatura.

Infornare in forno caldo ventilato a 160 gradi per 30/40 minuti regolarsi sempre in base al proprio forno. Oppure forno statico a 170 gradi per 40 minuti

La lasagna di mare si può preparare in anticipo, molto comoda se si hanno ospiti e si può conservare in frigorifero per 1 o 2 giorni.

Una alternativa perfetta è quella di aggiungere o sostituire le zucchine al salmone che con i gamberetti formano un connubio perfetto.