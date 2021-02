Ormai su internet impazza la mania della morning routine. Di cosa si tratta? Semplicemente della routine mattutina, cioè ciò che facciamo prima di uscire di casa o iniziare a lavorare. Per molti la morning routine è però molto importante. Ci dà la giusta carica e nutrimento per iniziare la giornata. Alcuni, però, sono troppo dormiglioni e spesso hanno poco tempo per prepararsi la mattina. Come fare in questo caso? Ecco i semplici trucchi per una morning routine veloce per chi si sveglia sempre troppo tardi.

La morning routine inizia dalla sera

Sembra strano dirlo, ma la morning routine inizia dalla sera. Ebbene sì, il segreto sta proprio nel prepararsi già la sera per la mattina successiva. Possiamo infatti accorciare il tempo che impieghiamo la mattina prima di uscire di casa con dei semplici accorgimenti. Iniziando dalla colazione, se possibile il consiglio è quello di preparare già parte degli ingredienti la sera. È anche importante già apparecchiare la tavola per la colazione.

Svegliarsi trovando la tavola già imbandita sarà una coccola mattutina che ci fa anche guadagnare tempo. Lo stesso discorso vale per l’abbigliamento. Possiamo accorciare i lunghi minuti passati davanti all’armadio senza sapere cosa metterci preparando già i vestiti la sera. Se sapremo in anticipo cosa indosseremo accorceremo i tempi anche in materia di trucchi e scelta di scarpe e giacche.

Essere dormiglioni va bene

Tra i semplici trucchi per una morning routine veloce per chi si sveglia sempre troppo tardi spicca anche l’accettare se stessi. Se sappiamo di essere degli inguaribili dormiglioni non dobbiamo forzarci a svegliarci troppo presto. Ci sono persone che la mattina riescono a farsi la doccia, fare attività fisica, magari leggere e fare colazione prima di iniziare a lavorare.

Non tutti però sono così. E non c’è niente di male! Conoscendo se stessi e i propri ritmi ci si può venire incontro. Possiamo decidere di avere una morning routine molto breve. Per farlo però dobbiamo organizzarci a dovere. La sera possiamo ad esempio prepararci una borsa con la colazione che mangeremo una volta usciti di casa. La pulizia del corpo e l’attività fisica possono invece essere rimandati al pomeriggio o alla sera. In questo modo la mattina non dovremo far altro che svegliarci, vestirci e uscire!