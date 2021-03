In questo ultimo anno di pandemia, sarà sicuramente capitato a tutti di uscire di fretta e scordarsi la mascherina. Il problema è che ci se ne accorge sempre quando stiamo per entrare in un negozio, al supermercato o in farmacia.

Si inizia a frugare nervosamente nelle tasche o in borsa senza successo, per poi tornare a casa, sconsolati, a prenderla. Siccome la situazione intorno è già abbastanza stressante, ecco dei semplici trucchi per non dimenticarsi mai più la mascherina.

Come fare

Il trucco alla base è semplicemente uno, da cui si diramano tutti gli altri: comprare una quantità immensa di mascherine chirurgiche nuove.

Si sa che molti preferiscono avere quella di stoffa, ma sono proprio loro quelli che spesso tornano a casa, perché se la sono dimenticata. Oltretutto la mascherina andrebbe lavata o cambiata almeno una volta al giorno, a dir poco.

Quindi avere una buona quantità di mascherine nuove è salutare, oltre che utile. A questo punto si devono disseminare mascherine nei punti nevralgici della propria vita. In macchina, nei giubbotti, nelle varie borse, a lavoro (per chi può andarci) e persino scordarsene qualcuna nei pantaloni.

Questa soluzione molto caotica, e apparentemente disorganizzata, è invece il giusto approccio a questa faccenda. Dimenticare di indossare la mascherina è, in fondo, un segno positivo. Significa che non ci si è abituati inconsciamente a questa tragica situazione. Significa che si è in attesa che tutto ritorni alla normalità.

Altri trucchetti

Se si sta facendo una passeggiata da soli, e si può evitare la mascherina, il consiglio è quello di tenerla al polso. Ovviamente ci si scorderà presto di averla, ma appena ce ne sarà bisogno, ci si ricorderà dov’è. Un altro trucchetto è quello di dare molte mascherine nuove a coinquilini e congiunti, cosicché si possa vicendevolmente sopperire alla distrazione.

Ecco quali sono i semplici trucchi per non dimenticarsi mai più la mascherina. Sperando che questa situazione quasi fantascientifica finisca il più presto possibile.

Confidando che non ci si ricordi più nemmeno com’è fatta una mascherina.