Quasi tutti a pranzo mangiamo un piatto di pasta. Sta nella tradizione della nostra italianità ma soprattutto si pensa che non ci sia niente di più semplice e veloce da preparare di un piatto di penne o di spaghetti. A ben pensarci le cose non stanno proprio così. Basti solo pensare al tempo di cottura della pasta (media di 8-9 minuti) a cui dobbiamo sommare il tempo di attesa per la bollitura dell’acqua. Soprattutto questa prima fase rappresenta per certi versi una perdita di tempo (soprattutto per chi ha una pausa pranzo di appena 1 ora) e una spesa in termini energetici per il consumo di gas.

Ma accelerare un po’ le cose è possibile.

Ecco qui i semplici trucchi per far bollire l’acqua più rapidamente con risparmio di tempo e denaro

Pentola larga e bassa

Se non dobbiamo sfamare 5 o 6 persone, è inutile usare un pentolone troppo grande. Molto meglio utilizzare una pentola bassa e larga. Con l’aumentare della superficie, infatti, gran parte dell’acqua si spargerà sul fondo della padella stessa, ovvero nella parte maggiormente esposta al calore della fiamma.

Questo sistema è perfetto per porzioni di pasta fino a 2 o 3 persone ed è da tener presente anche per la cottura di determinate verdure non troppo voluminose come per esempio le taccole.

Coperchio

Ricordiamo di usare sempre il coperchio. Mantiene il calore dentro la pentola e così l’acqua arriva ad ebollizione più rapidamente.

Fiamma bassa

La fiamma molto alta serve solo in fase iniziale per velocizzare il processo di bollitura. Poi, una volta raggiunta questa fase, è bene abbassare il fuoco. La fiamma alta, infatti, non servirà per far cuocere la pasta più in fretta. Creerà soltanto un aumento di movimento dell’acqua procurando tanti schizzi sul piano cottura. Nel caso di un piano cottura in acciaio, ecco QUI la guida utile per pulirlo in maniera impeccabile e portarlo a nuovo splendore.

Sono dunque questi i semplici trucchi per far bollire l’acqua più rapidamente con risparmio di tempo e denaro.

Sfatiamo infine un luogo comune

Molti sostengono che per velocizzare la cottura è meglio partire con l’acqua già calda del rubinetto. Di certo l’acqua già calda bollirà più velocemente, ma è meglio non farlo.

L’acqua calda infatti, durante la sua fuoriuscita attraverso i tubi, raccoglie alcune particelle di piombo. Non è pertanto consigliato né utilizzarla per cucinare e men che meno berla!