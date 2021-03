Vivere da soli può portarci a incontrare delle difficoltà nei gesti più semplici. È infatti complicato chiudere un orologio o un bracciale senza l’aiuto di qualcuno. Ancora più complesso è chiudere la zip del nostro abito. Niente paura però, esiste una soluzione. Vediamo quindi questi semplici trucchi per chiudere da sole abiti con la zip e bracciali.

Bracciali e orologi

La difficoltà nel chiudere questi due accessori sta proprio nel fatto di non poter utilizzare entrambe le mani. È quindi necessario un sistema per bloccare uno dei due estremi al polso. Quello più semplice immediato è sicuramente il nastro adesivo. Facile no? Basterà applicare una strisciolina all’estremo con l’occhiello, che rimarrà così fermo e facile da agganciare all’altro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Abiti con la zip

A volte chiudere una zip che corre lungo tutta la schiena è praticamente impossibile senza l’aiuto di qualcuno. Esistono però dei metodi semplicissimi per risolvere questo problema. Uno di questi è utilizzare una catenina particolarmente resistente. Possiamo infatti agganciarla al cursore della zip e tirare con un braccio da sopra la schiena. Un altro sistema ancora più semplice consiste nell’utilizzare una gruccia e all’occorrenza una graffetta. Agganciamo la graffetta al cursore della zip prima di indossare l’abito e poi agganciamola con l’uncino della gruccia. Non ci resterà che tirarla verso l’alto e il gioco è fatto.

Grattarci la schiena

Anche il prurito alla schiena può rivelarsi una sfida se non riusciamo ad arrivarci da soli. Ci potrebbe venire in aiuto un oggetto insospettabile. Si tratta del calzascarpe, quelli lunghi una settantina di centimetri. Basterà afferrarlo dalla parte che utilizziamo per infilare i piedi e utilizzare l’uncino per darci sollievo dal prurito. Addirittura, questo può essere utilizzato per un altro inconveniente che ha a che fare con la schiena. Per poterla strofinare con cura infatti abbiamo bisogno di una spazzola lunga o di un calzascarpe. Basterà fissare la spugna alla parte dell’uncino, magari con degli elastici.

Ecco spiegati dei semplici trucchi per chiudere da sole abiti con la zip e bracciali.

Approfondimento

3 fantastici modi di riutilizzare questo comune oggetto per avere una cucina pulita e ordinata