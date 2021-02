Il doppio mento è un inestetismo che causa grossi disagi. È molto più diffuso di quanto si possa credere. Appare spesso in soggetti anche giovani. Colpisce in egual misura uomini e donne. Per doppio mento, si intende un accumulo di grasso che si forma tra il collo e il mento. Le cause sono svariate. Fra quelle più comuni si annoverano l’ereditarietà, il peso eccessivo e gli squilibri ormonali.

Spesso si ricorre alla chirurgia estetica per risolvere il problema. Tuttavia, non tutti sono disposti a sottoporsi ad un intervento chirurgico ed affrontare la sua notevole spesa.

Dunque, vediamo quali sono dei semplici trucchetti per ridurre il doppio mento senza fatica ed a costo zero.

Ebbene, uno dei metodi mirati più efficaci riguarda alcuni esercizi di ginnastica facciale atti a tonificare la zona interessata. Sono esercizi alla portata di tutti da fare almeno una volta al giorno. Dopo 1 mese i risultati saranno chiaramente visibili.

L’esercizio del bacio

Consigliamo, quindi, di fare quotidianamente il cosiddetto “esercizio del bacio”. Quindi mentre siamo seduti con testa e collo dritti, protendere le labbra in avanti, come per dare un bacio. Mantenere la posizione per almeno 10 secondi. Poi ripetere l’esercizio ma tenendo la testa prima da un lato e poi dall’altro. L’importante è tenere la schiena dritta e lo sguardo sempre in avanti Ripetere questo esercizio in ognuna delle posizioni per tre serie da dieci baci ognuna. Questo esercizio è molto utile anche per ridurre le rughe della bocca e de collo.

Il secondo esercizio che proponiamo si potrà fare davanti alla tv o per riempire i tempi morti. Basterà quindi alzare la testa tendendo al massimo i muscoli del collo. Quindi poggiare una mano sotto il doppio mento, Aprire un pochino la bocca. Premere con la mano lungo il collo come se volessimo stirarlo verso il basso. L’esercizio si dovrà fare per almeno 5 minuti e si potrà ripetere più volte al giorno. Si può applicare una tradizionale crema anti età per potenziare gli effetti.

Infine, suggeriamo di bere sempre almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Infatti la disidratazione può essere fra le cause dell’insorgenza di questo inestetismo.

Ecco, dunque, svelati dei semplici trucchetti per ridurre il doppio mento senza fatica ed a costo zero.

