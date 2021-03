Semplici tecniche per vivere meglio prendendosi cura della mente e del corpo

Avere un po’ di self care o comunemente cura di sé, è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe fare per la propria salute non solo fisica ma mentale. Lo dimostrano molti studi di psicologia e lo affermano molti medici. Cioè che dedicare a sé stessi una parte, anche se piccola, della giornata può aiutare il proprio benessere.

Non bisogna, infatti, abbandonarsi alla routine, specialmente in questo periodo in cui il movimento è limitato per via della pandemia. Bisogna, invece, trovare spazio per sé stessi perché, intanto, il tempo passa più velocemente ma soprattutto questo permetterà di controllare stress e nervosismo combattendo la malinconia.

Perciò è utile sapere come prendersi cura di sé con gli ottimi benefici della beauty routine durante questo periodo. Partendo dalla cura del corpo viene scandito ogni momento con specifici prodotti e funzioni.

Coccolarsi con prodotti che migliorano il corpo e anche la mente

Sono molto importanti, infatti, i profumi, la cura dei capelli, i lavaggi oltre che l’attenzione alle unghie e alle creme per idratare. Non bisogna dimenticare neanche i tonici energizzanti che hanno effetti benefici sul nostro corpo. Tutto ciò aiuta a combattere le rughe e lasciano la pelle liscia ed idratata.

I benefici che si traggono dall’uso di questi prodotti, indirettamente, incidono sui nostri livelli di stress. Infatti è stato dimostrato come coccolarsi in tal senso, attraverso la beauty routine, porta a delle modifiche in positivo dei livelli di adrenalina, di cortisolo e degli ormoni dello stress.

Inoltre, altri benefici fisici del prendersi cura di sé stessi, sono quelli sul nostro sistema immunitario. Migliorando il proprio umore dall’essersi presi cura di noi stessi, si migliora anche la qualità del sonno, delle relazioni e quindi si fortifica anche il nostro sistema immunitario.

È importante avere un luogo per stare con noi stessi

Rientra nelle beauty routine anche scegliere un luogo dove ci si sente confortati dedicandogli almeno 10 minuti al giorno.

Questo aiuterà positivamente i pensieri e le emozioni combattendo lo stress e il nervosismo. Sarebbe utile anche crearsi un piano di cura personale e semplice attraverso cui coccolarsi e autocompiacersi ogni giorno.

La tecnica della visualizzazione

Infine, tra le semplici tecniche per vivere meglio prendendosi cura della mente e del corpo è importante ascoltare le proprie emozioni. Cioè saper ascoltare le proprie emozioni e ritagliarsi attimi per poterle vivere in pienezza.

Per esempio, è fondamentale fare un po’ di attività motoria, anche in casa, evitando di restare tutto il giorno in pigiama. Inoltre, si può stare bene anche attraverso il metodo della visualizzazione.

Immaginare qualcosa che piace e che rilassa, pensare a situazioni positive, ha degli effetti benefici sul corpo che portano a rilassare il nostro sistema nervoso. Per fa ciò è necessario spegnere ogni cosa che possa distrarre.

Fatto ciò bisogna chiudere per un attimo gli occhi immaginando profumi, rumori colori che creano la nostra atmosfera di conforto. Tutto questo aiuterà molto il nostro benessere psicofisico. Queste le semplici tecniche per vivere meglio prendendosi cura della mente e del corpo.