La tartare di carne è la soluzione ideale per portare in tavola un fresco piatto estivo davvero delizioso e facile da realizzare.

Specialità di origine francese, è ormai un classico a livello internazionale.

Si tratta di un piatto a base di carne cruda, per questo motivo dobbiamo scegliere ingredienti di ottima qualità. Perché sono proprio questi a fare la differenza!

La bontà della tartare dipende, infatti, dagli ingredienti selezionati e da alcuni piccoli accorgimenti che stiamo per scoprire.

Semplici ma fondamentali ecco i segreti per una tartare da ristorante stellato

La scelta e il taglio della carne

Senza ombra di dubbio, la chianina è la scelta davvero super! Stiamo parlando di una razza autoctona italiana famosa e ricercata sia perché è molto tenera sia perché è magra al punto giusto.

Se però vogliamo risparmiare un poco, possiamo scegliere la carne di vitello, più leggera e digeribile, e dal gusto delicato.

Passiamo ora al taglio da scegliere.

Il filetto è uno dei tagli più indicati: straordinariamente morbido e con pochissime parti grasse. Ottimi anche lo scamone (chiamato anche pezza o sottofiletto) e la noce. Entrambi sono tagli di prima categoria utilizzati per ricavarne un buon macinato di qualità. Anche in questo caso si tratta di carni magre e tenere ma al tempo stesso anche succose e saporite.

La vera tartare è al coltello

Assolutamente vietato l’uso del tritacarne o del mixer elettrico! Questi ultimi, infatti, vanno a stracciare le fibre della carne. Il coltello invece ci permette di mantenere inalterati i valori nutrizionali della carne e di esaltarne la consistenza.

Fondamentale anche la scelta del coltello. Si consiglia un modello tranciante a lama liscia, un po’ grosso e bello pesante.

Ma come si prepara la tartare? Vediamo ora il procedimento che è davvero molto semplice. Anzitutto dobbiamo eliminare le poche parti grasse e filamentose, dopodiché iniziamo a tagliare la carne in striscioline e poi a cubetti. Procedere così fino ad ottenere la grandezza dei pezzetti di carne che più ci è gradita. Ricordiamo che la tartare deve comunque avere una consistenza grossolana, non deve assomigliare al macinato per fare gli hamburger o il ragù!

Ed ecco qui: semplici ma fondamentali ecco i segreti per una tartare da ristorante stellato!

Essendo un piatto crudo, la tartare è una preparazione molto delicata ed è importante non contaminarla in alcun modo! Rispettiamo pertanto la catena del freddo. Lavoriamo su una superficie ben pulita e utilizziamo un coltello altrettanto pulito.

