Per chi decide di dedicarsi alla cucina, la riuscita del piatto è di vitale importanza. Mettere alla prova le proprie abilità culinarie rappresenta non solo uno squisito passatempo ma anche una piccola sfida con sé stessi. Tra le pietanze più a rischio ci sono le ricette di pane, pizza e torte. Durante la preparazione di una torta, ad esempio, il risultato finale è sempre una scommessa. Ad essere sinceri, sono molteplici le occasioni in cui per svariati piccoli errori o per sventurati accadimenti, il dolce non si presenta con l’aspetto che invece avrebbe dovuto avere. In questo articolo, la Redazione ha voluto racchiudere una serie di piccoli consigli utili da tirar fuori all’occorrenza.

Semplici ma efficaci segreti della nonna per rimediare ad una torta venuta male. Quando la torta si attacca allo stampo

Dopo un discreto impegno nel prepararla, una volta sfornata, la torta non si stacca dal suo stampo? Come fare per non rovinarla? La nonna suggerisce di provare a calcare i bordi con un coltello dalla punta arrotondata. Una spatola morbida da pasticceria, invece, bagnata con acqua calda e posizionata sotto la torta può salvarla dall’attaccatura al fondo dello stampo.

Ricette alternative

Può accadere che la torta sia notevolmente compromessa dopo vari tentativi di farla fuoriuscire intatta dallo stampo. In queste occasioni non bisogna disperarsi sarà necessario dare sfogo alla creatività per utilizzare la base di torta per ricette alternative. Ad esempio, dolci al cucchiaio o tartufini o quadratini di torta con la crema o la panna.

Bordi bruciati? Ecco come camuffare il danno

La cottura rappresenta il passaggio più temuto. Ma se la torta è bruciata ai bordi, un rimedio furbo è quello di eliminare le zone annerite e di ricoprire con uno strato di panna o cioccolato fondente fuso.

Torta irregolare

Se la torta si gonfia solo al centro, basterà tagliare il rigonfiamento e livellare con una ganache oppure girare sotto sopra e spolverare con uno strato di zucchero a velo o cacao. Se, invece, il centro della torta è più basso allora con un bicchiere o un coppapasta si può ovviare cambiando la forma del dolce e trasformandolo in una ciambella. Nessuno si accorgerà di nulla.

Impasto troppo secco

Il classico degli errori è quello di non amalgamare bene gli ingredienti. Questo potrebbe comportare ad un impasto molto secco. Una buona soluzione potrebbe essere quella di inzuppare quadratini di torta in uno sciroppo leggermente alcolico per dar vita a piccoli ed intriganti peccati di gola.

