Secondo le statistiche ufficiali del Ministero della Salute, più di 3 milioni di italiani soffrirebbero di diabete di tipo 2. Parliamo, quindi del 5% della popolazione, che potrebbe però aumentare, per i tantissimi casi presunti di positività alla malattia. Nel senso che secondo gli esperti, potremmo aggiungere un altro milione di italiani, che non facendo le analisi costantemente, non saprebbero di averlo. Solitamente questo tipo di malattia colpisce nella stragrande maggioranza dei casi gli adulti. E, in questa maggioranza, soprattutto gli over 60. Ma, bisogna fare molta attenzione, come ricordano i medici, al nostro stile di vita. Perché, ancora una volta, prevenzione e cura della propria salute, dovrebbero essere la ricetta efficace per non incorrere in questa malattia. Quindi semplici ma efficaci ecco le 4 regole d’oro che potrebbero, secondo la scienza, rivelarsi delle ottime alleate per creare una barriera difensiva dal diabete di tipo 2.

Il diabete di tipo 2 vieni a scoperto spesso per caso

Potrebbe sembrare strano, eppure il diabete di tipo 2 viene spesso scoperto casualmente nell’analisi di altre complicanze fisiche. Solitamente nei soggetti sani, i valori della glicemia dovrebbero mantenersi tra: 60 e i 130 mg/dl.

Nel caso invece del riscontro di questo tipo di diabete, il valore glicemico potrebbe superare i 130 mg per arrivare ai 200. Solitamente questo tipo di rilevazione, perché attendibile, dovrebbe essere fatta 2 ore dopo l’assunzione di glucosio.

Semplici ma efficaci ecco le 4 regole d’oro con cui potremmo cercare di evitare l’arrivo del diabete di tipo 2 così tanto temuto

Questa malattia sarebbe definita dalla scienza come “silente”. Il classico disturbo di cui non ci accorgiamo per anni e che scopriamo, come dicevamo, magari anche con degli esami non pertinenti. Sempre gli esperti segnano però la via per cercare di prevenire abbastanza efficacemente questa malattia. Il poker d’assi sarebbe costituito da:

attività fisica e sportiva a costanti;

una dieta bilanciata ricca di frutta e verdura e povera di grassi;

il mantenimento del peso forma ideale, cercando di non incappare nel sovrappeso e l’obesità;

non fumare.

Spesso sono silenti anche i sintomi

Non sarebbe silente solo la vera e propria malattia, ma anche i suoi sintomi. Potrebbe accadere infatti di non vedere nulla di speciale nel nostro fisico per anni. Una spia importante che potrebbe accendersi per il diabete è quella di andare a fare la pipì abbastanza spesso. Nel caso in cui non ci sottoponiamo ad analisi annuali, potrebbero invece comparire dei sintomi in caso di stato avanzato:

disturbi cardiaci;

alterazioni del sistema nervoso;

insufficienze renali;

problemi agli occhi;

per i maschietti, disfunzioni all’apparato genitale.

