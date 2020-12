Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si ha fretta e poca voglia di cucinare si ha bisogno di una ricetta salvavita. Non sempre però queste ricette si rivelano particolarmente gustose o saporite. Tuttavia le semplici e tenerissime scaloppine al latte pronte in 10 minuti non solo saranno velocissime da cucinare, ma il risultato sorprenderà tutti. Il sapore delicato del latte infatti conquisterà pure ai bambini e la cremina che si creerà non potrà che pretendere la scarpetta con il pane. Prepariamo quindi le padelle e mettiamoci al lavoro.

Ingredienti

Gli ingredienti per 4 persone sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

500g di vitello o di pollo;

farina tipo 00 q.b.;

150/200ml di latte;

30g di burro;

sale q.b..

Al posto del latte si può usare la panna da cucina, ma ovviamente il piatto risulterà più pesante. Al posto del burro si può usare anche un filo d’olio per rendere più leggera la ricetta.

Preparazione

La preparazione delle semplici e tenerissime scaloppine al latte pronte in 10 minuti richiede davvero pochi e veloci passaggi.

Innanzitutto bisogna assicurarsi che le fettine siano molto sottili ed eventualmente batterle con un batticarne. Passarle quindi nella farina, facendo attenzione a farla aderire bene.

In una padella far sciogliere il burro. Depositare quindi le fettine di carne infarinate e cuocerle per un paio di minuti su entrambi i lati a fuoco abbastanza alto. È questo il momento adatto per salare, e se piace si può anche aggiungere del pepe nero per insaporire ulteriormente la carne. A questo punto abbassare il fuoco e aggiungere tutto il latte. Cuocere quindi per altri 5 minuti coprendo la pentola con un coperchio, ricordandosi di girare la carne ogni tanto.

Ed ecco che le scaloppine al latte sono già pronte e possono essere servite belle calde. Il gusto delicato e la morbidezza della carne vi delizieranno, per non parlare della gustosissima cremina che si creerà con questo procedimento. Questa ricetta va accompagnata con pane e se si vuole con un contorno a scelta.