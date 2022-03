Spesso e volentieri i piatti migliori sono quelli più semplici. Infatti, nel caso della cucina povera, la scelta degli ingredienti e la loro lavorazione sono dei fattori chiave determinanti per la riuscita finale. Per questo oggi facciamo un esempio in merito. Sono infatti semplici e deliziosi questi gnocchi di origine napoletana che portano in tavola gioia e allegria.

Scopriamo come preparare gli gnocchi alla vesuviana, cugini diretti dei ben più famosi gnocchi originari della bella Sorrento. Vediamo insieme come possiamo servirli a pranzo o a cena.

Gli ingredienti necessari per circa tre persone

Serviranno:

1 spicchio d’aglio;

150 grammi di mozzarella;

300 grammi di pomodori rotondi;

50 grammi di Parmigiano grattugiato;

600 grammi di gnocchi di patate;

100 grammi di pecorino grattugiato;

origano fresco q. b.;

olio extravergine di oliva q. b.;

pepe q. b.;

sale q. b.

Semplici e deliziosi, questi gnocchi di origine napoletana sono un’esplosione di gusto che conquisterà i palati in 10 minuti

Per portare in tavola dei meravigliosi gnocchi alla vesuviana, è necessario per prima cosa trattare il formaggio. Per evitare, quindi, che la mozzarella diventi troppo acquosa e collosa durante la preparazione, è necessario tagliarla a fette e farla spurgare. Il tempo consigliato è di almeno 15 minuti prima di metterla in padella. Per poter rimuovere il liquido in eccesso, è meglio adagiarla su una gratella oppur su un colapasta. Iniziare poi a lavare i pomodori e mettere una pentola di acqua a bollire. Poi buttare gli ortaggi dentro la pentola per scottarli leggermente per qualche secondo. Scolarli e lasciarli intiepidire da parte un momento.

Poi prendere una padella e ungerla di olio. Nel mentre, pelare uno spicchio di aglio e poi metterlo ad imbiondire. Poi fare lo stesso con i pomodori, eliminare i semi e poi tritare il tutto in maniera grossolana. Mettere sul fuoco un’altra pentola di acqua e attendere il bollore. Buttare i pomodori in padella a scottare e unire poi la mozzarella. Mescolare energicamente e poi unire anche il pecorino grattugiato.

Al bollore, buttare gli gnocchi e attendere man mano che risalgano in superficie. Buttarli quindi, uno ad uno, dentro il sugo. Continuare a rimestare fino a che non si saranno esauriti i singoli pezzi e poi aggiungere il sale e l’origano. Aggiungere infine il Parmigiano e servire in tavola. Se volessimo affiancare un bel contorno e avere un pasto completo, ecco dei buonissimi cardi al latte.

