Se mangiar sano già è difficile di suo, tanto più può sembrare farlo in ufficio.

L’alimentazione è fondamentale, il mangiare sano aiuta sia fisicamente che mentalmente.

Per chi hai iniziato un percorso, che sia semplicemente una maggiore attenzione durante i pasti o una vera dieta, di certo non potrà vanificare gli sforzi fatti fin ora.

Mangiare fuori casa può sembrare un grosso ostacolo per la dieta, ma non è assolutamente cosi.

Di certo andare a pranzo fuori, ad un ristorante, sarà un problema sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista salutare.

Le porzioni sarebbero sicuramente maggiori del dovuto, per non parlare dei grandi condimenti.

Perciò ecco semplici consigli su come fare per rispettare la dieta pur mangiando in ufficio

La soluzione più pratica e veloce è sicuramente portarsi il cibo da casa.

Perdere tempo la mattina per preparare il pranzo potrebbe essere un problema, allora conviene preparare il pranzo la sera prima.

Mentre si cucina la cena, si prepara anche il pranzo del giorno dopo.

L’insalata di riso classica è un’ottima soluzione, con il riso ai tre cereali ad esempio, tonno e pomodorini. Salutare e rapido.

Ma soprattutto si conserva benissimo, non andrà nemmeno riscaldato, un problema in meno, data la possibile mancanza di microonde in ufficio.

Si potrebbero anche consumare, ad esempio, le verdure rimaste dalla cena del giorno prima. Preparane un po’ in più in moto che il giorno dopo possano essere un ottimo contorno.

La soluzione più banale, un semplice panino, da acquistare anche al panificio sotto casa o al supermercato, stesso discorso vale per le insalatone.

Ricordare anche che il post pranzo porta sonnolenza e pesantezza, perciò sempre meglio non appesantirsi troppo.

Un pasto leggero ma nutriente per dare un carico di energia, per poi completare la giornata di lavoro, è quello che serve.

Per non sopperire alla fame fino a ora di pranzo, ricordare sempre di fare una ricca colazione e magari di portare sempre con sé un frutto o un yogurt come spuntino.

Questi sono semplici consigli su come fare per rispettare la dieta pur mangiando in ufficio, basandosi sulla praticità e anche sulla fantasia.