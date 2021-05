Con l’avanzare del caldo estivo, si iniziano a sorseggiare bevande fresche e a mangiare cibi freddi per far fronte alle temperature esterne. In molti casi, ci accorgiamo di una fastidiosa sensazione: si gelano i denti.

Per questo motivo bisognerà semplicemente seguire dei consigli pratici per risolvere uno dei problemi più comuni quando si mangia, ad esempio, un gelato. In questo modo si potrà attendere prima di andare dal dentista se il problema si rivolve entro breve, altrimenti sarà assolutamente necessario.

Cosa bisogna fare e come gestire il problema della sensibilità dentale

Prima di passare ai rimedi bisogna fare un’attenta analisi per capire da cosa è dipeso il fastidio o addirittura dolore. Questi si avvertono in determinate circostanze come quando mangiamo cibi freddi, dolci o aspri.

Questo tipo di sensibilità potrebbe essere solo temporanea o permanente. Nell’ultimo caso potrebbero esserci problemi molto seri come ad esempio le carie, che possono essere curate solo dal dentista.

La sensibilità dei denti nella maggior parte delle volte dipende dalla superficie radicolare esposta del dente. Quando si spazzolano i denti si posso inevitabilmente alzare le gengive, scostandole dal colletto del dente. Questo farà si che il dente o i denti siano sensibili quando mangiamo.

Spazzolare bene i denti aiuta non solo a prevenire la parodontite, ma anche le carie e il tartaro che contribuiscono al cattivo alito. Quindi la giusta prevenzione arriva dai gesti quotidiani e da qui bisogna rieducarci per poter risolvere il problema.

I denti vanno lavati totalmente, anche la superficie interna, non solo quella esterna e quella esposta alla masticazione. Il movimento dovrà essere non troppo forte altrimenti si rischia di danneggiare lo smalto dei denti e dovrà portare i residui di cibo esternamente alla gengiva.

Semplici consigli pratici per risolvere uno dei problemi più comuni quando si mangia un gelato

Per tornare a mangiare un semplice gelato senza questa fastidiosa sensazione, che in alcuni casi porta anche dolore, oltre ad una corretta pulizia con lo spazzolino, bisognerà adottare anche altre abitudini sane.

Lo spazzolino dovrebbe essere morbido per non sentire dolore durante la pulizia dei denti. Il dentifricio dovrebbe essere per denti sensibili e contenere fluoro.

Inoltre per chi ha problemi di tasche gengivali, il corretto uso dello scovolino può essere di grande aiuto. In base alla larghezza che si ha tra un dente e l’altro va acquistato in farmacia o online. Il costo non supera quello di un caffè per ogni piccolo scovolino.

Se dopo una settimana il problema persiste, bisognerà rivolgersi assolutamente al dentista.