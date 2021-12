C’era una volta la domenica, giorno in cui tutta la famiglia era finalmente riunita attorno al focolare domestico. Ci si dedicava alla preparazione della pasta fatta in casa, ma anche a meravigliose torte che profumavano tutti gli ambienti. Oggi, purtroppo anche a causa delle condizioni lavorative decisamente cambiate, le domeniche assomigliano troppo ai giorni normali. Fortunatamente, molte famiglie riescono ancora a ritagliarsi del tempo per qualche ricetta sfiziosa. Come: preparare le tigelle fatte in padella: economiche, gustose e artigianali che abbiamo proposto ai nostri Lettori. Semplicemente squisito questo zuccotto della domenica che sta conquistando davvero tutti gli italiani col suo sapore paradisiaco. Per stare invece in tema di dessert.

La ricetta del dolce nostrano

Vediamo gli ingredienti che ci servono per preparare uno zuccotto da 4/5 persone:

250 grammi di pan di Spagna;

250 grammi di mascarpone;

25 grammi di cacao amaro in polvere;

30 grammi di cioccolato fondente da fare a scaglie;

130 grammi di zucchero per la preparazione;

quattro tuorli d’uovo assolutamente freschi;

mezzo bicchiere di vino Marsala;

500 ml di panna da montare per dolci e relativo zucchero.

Dedichiamoci quindi alla nostra ricetta con questi passaggi:

prendiamo una terrina e cominciamo a lavorare i tuorli con lo zucchero, fino a farli diventare una crema spumosa;

a questo punto aggiungiamo il mascarpone, lavorando per qualche minuto e dividendo il composto in due parti uguali. In una delle quali aggiungeremo il cacao;

dividiamo il pan di Spagna a fette, usandole come base come bordo per lo stampo da zuccotto, riservandoci però 3 fette che useremo poi;

bagnamo col Marsala e versiamoci la crema bianca, ricoprendo con le scaglie di cioccolato, la crema fatta col cacao e il pan di Spagna, ancora imbevuto nel Marsala;

mettiamo il dolce a riposo in frigorifero per qualche ora;

al momento di servire, montiamo la panna con dello zucchero e utilizziamola per rivestire il nostro zuccotto.

Per la gioia dei nostri bambini, potremmo utilizzare anche gli zuccherini colorati per decorazione. E, sempre in tema di dolci, ecco un altro suggerimento per i nostri Lettori: come hanno sempre insegnato le nostre nonne il segreto delle torte soffici sta nel bicarbonato come ingrediente aggiunto.

