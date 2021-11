Difficile non amare i biscotti fragranti appena sfornati e preparati con le nostre mani. Che si tratti dei classici cookie all’americana o dei taralli pugliesi, praticamente è impossibile resistere. Perfetti per una colazione imbevuti nel latte o per uno spuntino veloce nel pomeriggio. Insomma i biscotti in tutte le loro forme sono forse una delle preparazioni più amate del Mondo.

Anche per questo motivo partendo da uno stesso impasto si possono preparare moltissime varianti. Biscotti senza zucchero con la granola, alle mele, per non parlare poi dei famosissimi cantucci toscani o dei biscotti della fortuna.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Semplicemente squisiti questi biscotti al pistacchio facilissimi da preparare e che stanno conquistando proprio tutti

Oggi vedremo come preparare dei croccanti biscotti salati in versione un po’ gourmet. Non servono particolari abilità e il risultato lascerà davvero tutti a bocca aperta.

Ingredienti per 8 persone circa

200 gr di farina 00;

100 gr di farina di pistacchi;

200 gr di mortadella con pistacchi;

100 gr di formaggio fresco (robiola, crescenza, ricotta);

3 gr di lievito per torte salate;

90 gr di granella di pistacchio;

150 gr di burro;

1 uovo;

1 limone;

sale e pepe q.b.

Procedimento per i biscotti:

In un mixer o un robot da cucina uniamo la farina 00, la farina di pistacchi e il lievito. Poi aggiungiamo il burro tagliato a cubetti e un pizzico di sale. Azioniamo il mixer finché il composto non sarà agglomerato a briciole;

Aggiungiamo l’uovo intero e facciamo ripartire il mixer, il composto dovrà essere ben amalgamato e compatto, dovrà rimanere attaccato alle lame. Ora possiamo estrarlo, formare un panetto e avvolgerlo nella pellicola. Lasciamo riposare in frigo per circa 50 minuti;

Intanto tritiamo finemente la mortadella e frulliamola con il formaggio fresco fino a raggiungere la consistenza di una mousse. Aggiungiamo un pizzico di sale, un po’ di pepe e un po’ di scorza di limone grattugiata, ora la nostra farcitura è pronta;

Tiriamo fuori l’impasto dal frigo e stendiamolo su un piano di lavoro infarinato. Lo spessore deve essere abbastanza sottile e creiamo dei dischetti tondi. Possiamo usare un coppapasta, una formina o anche una tazza. Trasferiamo i dischetti su una teglia rivestita di carta da forno e inforniamo a 180° gradi per 15 minuti circa. Controlliamo la cottura perché dipende molto dallo spessore del biscotto;

Quando i biscotti si saranno raffreddati farciamone la metà con la mousse e posizioniamo gli altri sopra. Pressiamo bene così la crema uscirà leggermente dai bordi per poi far aderire la granella di pistacchio. Rotoliamoli nella granella e gustiamoceli da soli o in compagnia.

Consigli

Ecco quindi, semplicemente squisiti questi biscotti al pistacchio facilissimi da preparare e che stanno conquistando proprio tutti. Una volta provati sarà difficile resistere, uno tira l’altro. In più si possono preparare con largo anticipo e farcirli successivamente. Una versione salata dei famosissimi macaron, praticamente. Se vogliamo provare anche quelli, la ricetta è nell’articolo come realizzare dei macaron perfetti e fare un figurone con gli amici.

Approfondimento

Non solo con pangrattato e pomodoro, ecco la ricetta perfetta per melanzane al forno veloci e appetitose