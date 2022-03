Le reti del letto andrebbero cambiate ogni 10 o 20 anni. La variabile dipende molto sia dal peso e dalla corporatura di chi ci dorme sopra che dall’utilizzo che se ne fa. Questo, ovviamente, per quanto riguarda la normalità della vita. Ci sono poi casi in cui il cambio rete del letto è una vera e propria necessità obbligata. Ad esempio, nel caso di rottura di una o più doghe. Senza dimenticare il letto dei bambini che, a un certo punto, va inevitabilmente cambiato.

Le reti del letto sono elementi piuttosto ingombranti. Quando le si scarta per sostituirle con altre nuove, in genere, le si ripone in cantina o in garage. Si tratta di una collocazione provvisoria, in attesa di fare un giro in discarica. In realtà, potremmo trasformare la funzione delle vecchie reti del letto. Con un po’ di fantasia, il riciclo creativo è un hobby che permette di risparmiare soldi e limitare i rifiuti. Ecco ad esempio come riciclare i vecchi maglioni di lana. Anche le confezioni delle uova si prestano per numerose idee di riciclo, pratico e decorativo. Vediamo quindi cosa fare con delle vecchie reti del letto.

Semplicemente geniali queste 4 idee di riciclo creativo per riutilizzare le reti del letto in casa e sul terrazzo

Per iniziare, proporremo un’idea molto semplice. Basterà appendere la rete del letto sulla parete ed utilizzarla come parete dei ricordi. Utilizzando piccole mollette, potremo infatti appendervi foto, biglietti d’aereo, del cinema, di un museo, etc. Passiamo ora ad un’altra soluzione simile a quella appena vista, ma più pratica e meno emozionale. Dovremo appendere la rete del letto, in verticale, sulla parete dove abbiamo la scrivania. Potremo così appendere alle doghe appunti e post it in modo da averli sempre sott’occhio, lasciando però in ordine la scrivania. Potremo inoltre agganciare anche portapenne e vasetti dove sistemare graffette, elastici, punti della pinzatrice etc.

Un’idea per chi ha poco spazio in casa

Chi vive in un piccolo appartamento, conosce bene il problema e le difficoltà di stendere il bucato in casa durante l’inverno. Lo stendibiancheria è infatti piuttosto ingombrante. Ecco, quindi, che potremmo appendere la vecchia rete di un letto al soffitto, agganciando i piedi con delle catene. La rete da letto/stendibiancheria è perfetta in bagno o in corridoio. Per chi ha una casa grande, potrebbe essere un’idea da sfruttare in lavanderia. Quando non si utilizza la rete per stendere i panni, la si può decorare con tralci di piante e fiori finti per camuffare il reale impiego.

Il giardino verticale

Ed ecco infine un’idea per chi ha il pollice verde. Su terrazzi e balconi, le vecchie reti del letto costituiscono la struttura ideale per un giardino verticale. La soluzione per chi ama le piante ma ha poco spazio. Inoltre, il giardino verticale è un utilissimo separè per difendere la privacy dagli occhi indiscreti dei vicini. Una volta sistemata la rete nel posto in cui la desideriamo, dovremo solo appendervi i vasi con le nostre piante e i fiori preferiti.

Sono semplicemente geniali queste 4 idee di riciclo creativo che abbiamo suggerito, anche perché sono molto versatili.

Approfondimento

Come riutilizzare i contenitori della ricotta in casa, cucina e per sistemare le piante con queste simpatiche idee di riciclo