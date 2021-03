Nel mondo delle cucine di oggi le proposte sono veramente tante. Non solo per quanto riguarda forme e tecnologie, ma anche per la scelta dei materiali. Materiali che però, a volte, non si ha idea di come pulire. E allora ecco un semplice trucco per pulire le ante laccate lucide della cucina.

L’anta laccata lucida

Questa tipologia di anta sta andando ultimamente molto di moda. È sicuramente una grande tendenza nel mondo del design d’interni. Ovviamente non è solo per le cucine, ma queste tipologie di mobili si possono trovare sia per il living, ma anche per gli armadi della camera da letto. La scelta dell’anta laccata lucida è sicuramente una scelta che segue il trend e inoltre illuminerà molto la stanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Sono sì molto belle, ma anche molto delicate. E non si può usare un prodotto qualsiasi quando le si vuole pulire. Ecco quindi un semplice trucco per pulire le ante lucide laccate della cucina.

Come si puliscono senza rovinarle?

Le ante in cucina sono solite sporcarsi molto facilmente, alcune però più di altre. Quelle che si sporcano di più sono quelle sopra i fornelli e quelle che si aprono di continuo. Quindi come pulirle al meglio senza rovinarle?

Per pulire le ante più sporche, con il grasso ostinato, c’è bisogno di una spugnetta e del sapone per i piatti. Bagnare la spugna sotto l’acqua, versare sopra del sapone e poi con la parte spugnosa pulire bene l’anta. Non bisogna usare la parte ruvida, perché potrebbe rovinare la superficie. Una volta che tutto è lavato, passare un panno per asciugare.

Per le ante invece che non presentano uno sporco ostinato si può usare anche semplicemente un prodotto per i vetri. Uno vale l’altro. Basta spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie e, sempre con la spugnetta, lavare bene il tutto. E, sempre con lo straccio, poi asciugare. In alternativa è possibile usare anche dell’alcool rosa diluito con dell’acqua e con un panno lavare le ante laccate lucide.

Approfondimento

3 negozi fantastici e alternativi per arredare casa al meglio