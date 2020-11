Trasferirsi in una nuova casa è sempre una bellissima emozione. Ma anche arredare da capo la casa in proprio possesso è una bella soddisfazione. Se si vive nella grandi città solitamente si abita in appartamenti di medie dimensioni, dove magari alcune stanze sono piccole, ma esiste un semplice trucco per far sembrare la casa più grande.

La scelta dei mobili

Dunque un ruolo importante lo hanno i mobili che si scelgono. Ovviamente non si sta parlando del brand, se di design oppure no, ma dell’oggetto in sé. Ad esempio se si vive in una casa con delle stanze piccole per farla sembrare più grande sarà necessario inserire nell’appartamento pochi mobili. È cosa saggia inserire solo quelli che servono veramente. Quindi prendendo ad esempio un living, i mobili necessari saranno divano, tavolo e zona tv. Inserendo solo questi elementi d’arredo la stanza sembrerà più grande. Quello che inoltre è possibile fare è inserire uno specchio e giocare quindi sul creare un effetto ottico tra gli spazi.

Non in larghezza, ma in altezza

Per evitare di riempire la casa di oggetti che la potrebbero rendere più piccola, quello che occorre fare è giocare con le altezze. Quindi sviluppare la casa sulle altezze, utilizzando magari mensole, oppure mobili alti e non larghi. Altro fattore molte importante è la scelta dei piccoli arredi, come possono essere ad esempio vasi o piante. Questi infatti se inseriti nelle zone vuote della casa andranno a riempirle creando calore.

Quindi se si vive in un appartamento piccolo, esiste un semplice trucco per far sembrare la casa più grande e questo risiede proprio nell’arredo. Infine altra cosa molto importante è la giusta scelta cromatica. Il colore infatti gioca un ruolo centrale. Sarà necessario scegliere colori complementari e, per stanza, non più di tre colori.

