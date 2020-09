Semplice trucco per capire se hai le carie e risparmiare sul dentista. I denti sono una parte molto importante. E come sapete non si rigenerano, non sono cellule. Quindi se si danneggiano bisogna per forza andare dal dentista, e molti sanno che questi professionisti si fanno pagare. Per questo è importante insegnare ai vostri figli o nipoti a lavarsi i denti sin da piccoli. In questo modo diventa un’azione quotidiana della vita.

Ogni volta che vi lavate i denti dovreste sempre controllarli, e si raccomanda una pulizia dei denti almeno una volta all’anno. Perché lo spazzolino non riesce a fare tutto. Quando vi lavate i denti per capire se hai le carie fate così. Prendete delle flossette o del filo interdentale e passatele tra i denti. Quanto le passate tra i denti dovrebbe produrre un leggero click, se invece si spezza potrebbe significare tre cose: c’è una carie, un pezzo di tartaro oppure una vecchia otturazione da rifare.

Per questo motivo è sempre importante passare delle flossette o del filo interdentale. Sia perché si avrà una migliore pulizia del dente, sia perché riuscirete a diagnosticarvi da soli un’eventuale carie. E prima si va dal dentista, meno lavoro c’è da fare e meno soldi sborserete.

Le carie

Le carie ad uno stato avanzato si notano facilmente. Certo se si presentano sui denti alla fine delle arcate (molari) è un po’ complesso vederle, ma il dolore dovrebbe fare da campanello d’allarme. Se invece avete un principio di carie per trovarla dovreste usare il metodo sopra indicato. Le cause della carie sono tantissime e possono essere date da fattori esogeni o endogeni. Si tratta di un processo degenerativo che consuma i tessuti duri dei vostri denti, ed è causato da batteri presenti nella bocca. Be’ ora però che sapete come fare, le carie non dovrebbero più essere un problema. E ricordate sempre di lavare bene i denti, almeno tre volte al giorno.