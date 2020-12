Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi i nostri Esperti di cucina presentano un dessert semplicissimo, nutriente e perfetto per la stagione: la torta Clementina. Prende il nome dalla presenza delle clementine, o mandarini, che dir si voglia, che ne rappresentano la farcitura. Una torta ideale per la colazione e la merenda dei nostri figli, ma splendidamente perfetta anche per i più grandi.

Una delle sue caratteristiche più amabili poi, è quella di avere tante varianti golose per l’eventuale farcitura. La sua cottura lascerà un profumo squisito e delicato in tutta la nostra casa. Assomiglia alla ricetta del Pan d’arancio, che troviamo suggerita in coda all’articolo, ma ancora più delicata. Semplice soffice e leggera come resistere alla torta Clementina in questa nostra ricetta?

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti per una torta da sei persone

Ecco i classici ingredienti per una deliziosa torta Clementina da sei persone:

4/5 clementine, meglio se biologiche;

2 uova;

180 grammi di farina 0 0;

150 grammi di zucchero;

70 grammi di burro;

zucchero a velo;

15 grammi di lievito per torte.

La preparazione

Semplice soffice e leggera come resistere alla torta Clementina, se non preparando la con questa ricetta:

prendiamo un tegamino e sciogliamo il burro;

sbucciamo le clementine, laviamole e tagliamole a pezzetti, per poi frullarle fino all’ottenimento di un succo denso;

iniziamo a montare le uova, assieme allo zucchero e versiamo il burro sciolto. Continuando a mescolare, uniamo le clementine frullate, la farina e il lievito, setacciandoli. Stando però ben attenti a non formare grumi;

prendiamo una tortiera di diametro 20/22 cm, che rivestiamo con carta da forno;

versiamo l’impasto, appiattendolo con l’aiuto di una spatola o di un cucchiaio;

mettiamo in forno a 200 ° per una mezz’oretta, controllando la cottura della farcitura, mentre si sta formando la crosta esterna;

una volta cotta, estraiamola dal forno e spolveriamola di zucchero a velo. Molto bella anche l’idea di decorare con altri spicchi di clementine.

Approfondimento

Tutto il profumo delle arance nella torta del momento ovvero il Pan d’arancio