A metà giornata già i vestiti cominciano ad assumere uno strano odore di sudore? Aloni scuri sotto le ascelle? Esiste un semplice rimedio naturale che porrà fine a tutto ciò. Questo trucchetto lo usa anche Madonna nei suoi concerti. Ed è un semplice rimedio naturale contro odore e macchie di sudore sui vestiti.

Durante i concerti la pop star balla, salta, canta e non suda. I suoi vestiti sono sempre perfetti senza alcun alone, ma come fa? Con un semplicissimo metodo. Che da oggi in poi, soprattutto per le stagioni calde, è assolutamente da mettere in atto.

Semplice rimedio naturale contro odore e macchie di sudore sui vestiti

Bene, il segreto risiede nella vodka. Sì, quella che si usa per fare i cocktail e per i più coraggiosi anche liscia. La vodka in realtà è un ottimo rimedio per la casa. La si può usare un pochino nell’acqua per le piante, oppure si possono realizzare delle fantastiche maschere per il viso e, dulcis in fundo, come non ricordare le pennette alla vodka.

Il segreto della vodka sui vestiti

Quello che occorre fare è una miscela di vodka e acqua in uno spruzzino, e a distanza di circa 20 centimetri, come se fosse un deodorante, spruzzarla sul capo. Cosa succede? Una volta che l’alcol presente nella vodka evaporerà porterà via con sé anche il cattivo odore di sudore e quindi addio brutte macchie sotto le ascelle.

Quindi per le prossime stagioni estive conviene girare con uno spruzzino alla vodka e ogni tanto usarlo sui capi. Un rimedio semplice e comodo utilissimo a coloro che soffrono di una eccessiva sudorazione, oppure a tutti coloro che magari non amano sudare troppo quando si fa sport, e non avere i capi zuppi e puzzolenti finito l’allenamento.

