Cosa c’è di più gustoso di un buon risotto? Soprattutto in inverno, quando fuori incomincia a fare freddo e in tavola fa piacere mangiare qualcosa di cremoso e fumante. Veloce da preparare e dai risultati quasi sempre deliziosi, di ricette per risotti ne esistono di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Che tu sia un esperto chef o un principiante alle prime armi, dopo aver provato questo piatto non potrai più farne assolutamente a meno. Ecco quindi come si prepara un semplice ma gustosissimo risotto al vino rosso.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone:

500g di riso;

1 cipolla o 2-3 scalogni;

2 bicchieri di vino rosso;

1,5l di brodo vegetale o di carne;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.;

pepe q.b.;

una noce di burro;

50g di parmigiano grattugiato.

Per una versione vegetariana o vegana, basta sostituire il burro e/o il parmigiano con della margarina. Per quanto riguarda la scelta del vino bisogna usare vini secchi e forti. Ad esempio sono perfetti il Barolo, la Barbera, il Chianti e l’Amarone.

Preparazione

Per preparare questo semplice ma gustosissimo risotto al vino rosso iniziare mettendo a bollire il brodo su una padella. In una padella antiaderente versare un filo di olio e la cipolla o lo scalogno precedentemente finemente tritati. Far soffriggere finché la cipolla non diventa dorata e aggiungere il riso girando tutto assieme per un minuto circa. Far sfumare quindi con un bicchiere abbondante di vino rosso. Dopo che il vino sarà assorbito, iniziare ad aggiungere il brodo poco per volta man mano che il riso si asciugherà. Non bisogna scordarsi di continuare a mescolare frequentemente per evitare che il risotto si attacchi al fondo.

A cottura quasi ultimata aggiungere il restante vino rosso avanzato. Salare e pepare a proprio piacimento e girare bene tutto assieme. Infine spegnere il fuoco e unire velocemente al riso una noce abbondante di burro e il parmigiano grattugiato. Mescolare il tutto molto velocemente e lasciare mantecare per qualche minuto. Il risotto al vino rosso è pronto per essere servito in tavola!