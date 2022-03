Semplice, facile e veloce ecco il polpettone per riciclare in cucina ma più salutare del solito e con una concentrazione incredibile di gusto e vitamine

In periodi come questo in cui ci ingegniamo a recuperare tutto ciò che avanziamo, polpette e polpettoni diventano leader in cucina. Ricette perfette per non buttare via nulla, fornendo comunque al nostro organismo anche un bel po’ di energia. E, quel tocco di gusto e sapore che ci vogliono sempre a tavola. Oggi presenteremo ai nostri Lettori proprio una ricetta di polpettone, diversa dal solito, ma non per questo meno saporita.

Un’alternativa al solito polpettone di carne ecco quello di verdure

Finalmente un’alternativa al solito polpettone di carne, che potrebbe piacere molto anche agli amici vegetariani, con questi ingredienti:

400 grammi di patate;

1 porro tagliato a rondelle;

150 grammi di spinaci;

1 cipolla tritata;

2 uova grandi;

200 grammi Emmenthal o similare;

250 grammi pane raffermo;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di curcuma;

1 pizzico di noce moscata;

pane grattugiato;

olio evo;

1 bicchiere di vino bianco.

Ecco le fasi della preparazione del nostro polpettone:

in una padella facciamo rosolare il porro con la cipolla e 2 cucchiai di olio evo;

lessiamo le patate e gli spinaci e una volta pronti uniamoli al porro;

bagnamo il pane con del latte, strizzandolo e mettendolo nel mixer assieme alle verdure, con un pizzico di noce moscata, un pizzico di curcuma, sale e pepe;

tagliamo il formaggio a dadini e mescoliamo il tutto, per poi dare la forma del polpettone;

passiamo nel pane grattugiato, e iniziamo a far rosolare in una padella con un filo d’olio, sfumando con del vino bianco;

copriamo con 1 bicchiere di acqua, mettiamo un coperchio sulla padella e cuocere lentamente per un’oretta.

Semplice, facile e veloce ecco il polpettone che metterà d’accordo tutti in famiglia.

La curiosità finale della nostra ricetta

Presente nella nostra ricetta un classico insaporitore mediterraneo: la noce moscata. Le nostre nonne la amavano in modo particolare, anche perché tradizione vuole che potrebbe portare in dote delle virtù alleate del metabolismo. Anche la scienza riconoscerebbe queste sue proprietà digestive. Pochi sanno però che in molte tradizioni orientali, la noce moscata sarebbe considerata anche un potente afrodisiaco.

