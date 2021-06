Mancano idee per preparare un pranzetto o una cena con i fiocchi, in pochi minuti e dal successo assicurato?

Probabilmente, è questa semplice ricetta che può salvarci dall’indecisione.

Un primo piatto buono da leccarsi i baffi, colorato, cremoso e anche facilissimo. Sarà un vero asso nella manica per soddisfare tutti, anche i palati più raffinati e senza sprecare tempo prezioso durante la sua preparazione.

Prima di mostrare ai Lettori di cosa stiamo parlando, si consigliano anche 3 consigli che possono sempre tornare utili:

a) “Basta conoscere queste 3 velocissime astuzie degli chef per una pasta al forno semplicemente perfetta, talmente buona da fare invidia”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) “Attenzione perché queste polpette di melanzane dal cuore cremoso sono da provare subito, gustose e facilissime stanno facendo impazzire tutti”.

c) “Occhio a questa crema di caffè perché sta facendo impazzire tutti, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti”.

Semplice e velocissimo questo piatto estivo ed eccezionale conquisterà tutti in 10 minuti

Ed ora, senza perderci in chiacchiere, ecco la ricetta della pasta tonno e piselli più buona di sempre.

Questo piatto, apparentemente misero e poco elaborato racchiude un mix di gusto sempre piacevole ed apprezzato.

Ingredienti per 4 persone

a) 320 g di spaghetti o linguine;

b) 130 g di tonno sott’olio;

c) 170 g di piselli;

d) 180 g di pomodorini;

e) 1 spicchio d’aglio;

f) sale, olio, basilico e pepe q.b.

Procedimento

Preparare il condimento sarà davvero un gioco da ragazzi. In una padella ampia e antiaderente far scaldare l’aglio con un filo d’olio, poi aggiungere i pomodorini tagliati a metà.

Far cuocere qualche minuto ed aggiungere anche i piselli. Mescolare e lasciar cuocere ancora un paio di minuti.

Intanto, mettere sul fuoco anche una pentola con acqua salata per la pasta.

Aggiungere ai pomodorini e piselli anche il basilico tagliato grossolanamente a pezzi.

Intanto, non appena l’acqua è giunta a bollore calare la pasta e scolare qualche minuto prima rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione.

A questo punto, aggiungere il sale anche nel condimento e insaporire con una spolverata di pepe. Eliminare l’aglio e mescolare facendo cuocere a fuoco medio. Aggiungere il tonno sgocciolato e mescolare facendo amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Se il sugo si asciuga troppo correggere con un po’ d’acqua di cottura della pasta. Infine, aggiungere la pasta e far saltare per qualche istante. Per un tocco ancora più gustoso, servire con un’altra spolverata di pepe. Infine, per regalare al piatto un profumo eccezionale aggiungere un po’ di succo di limone. Dunque, semplice e velocissimo questo piatto estivo ed eccezionale conquisterà tutti in 10 minuti.