Dopo aver fatto il bucato siamo soliti stendere i panni fuori all’aperto. In questo modo il sole caldo asciugherà prima i vestiti. Stendendo i panni fuori li si espone però a possibili avvenimenti. Come ad esempio lo smog, gli escrementi dei piccioni o di altri volatili, le molliche di pane di quello che abita al piano di sopra e alcuni fastidiosi insetti che camminano sui panni puliti.

Il problema non è tanto legato all’insetto che cammina sui panni, quanto al momento in cui quest’ultimi si raccolgono, perché quando si ritirano i panni gli animaletti si potrebbero schiacciare macchiando così i vestiti. Ma ecco allora un semplice e immediato rimedio per allontanare questi fastidiosi insetti che ci macchiano il bucato steso.

Le macchie rosse sul bucato

Spesso si trovano delle piccolissime macchie rosse sui vestiti e nessuno pensa mai a questo insetto. Ma la colpa è proprio la sua. Infatti i ragnetti rossi amano passeggiare sui davanzali andando poi a poggiarsi sul bucato bianco e pulito. Il nostro compito, allora, è quello di evitare che il bucato diventi un vestito a pois rossi. Come fare? Ecco un semplice e immediato rimedio per allontanare questi fastidiosi insetti che ci macchiano il bucato steso.

Prepariamo il magico composto

Quello che ci serve per realizzare la potente miscela sarà dell’olio vegetale e del detersivo per i piatti. Non ci facciamo spaventare dalla parola vegetale, perché ad esempio l’olio di ricino è un olio vegetale.

Quello da fare è sciogliere, in una bacinella contente un litro d’acqua, l’olio e il detersivo per i piatti. Ora mescoliamo bene il tutto fino ad ottenere una miscela abbastanza omogenea e poi spostiamo il liquido all’interno di un vaporizzatore.

Ora non ci resta che agitare lo spray e spruzzarlo nella zona dove sono stesi i pani e un po’ in aria. Ed ecco che i fastidiosi ragnetti non ci saranno più e non macchieranno più il bucato.

