Molti di noi spesso non sanno cosa portare in tavola dopo un lungo giorno trascorso al lavoro. Per questo finiscono spesso a letto senza cena o ordinano a casa del fast food. Per evitare questa eventualità, oggi consigliamo un delizioso salva cena. Infatti, è semplice e gustosissimo questo primo piatto che ci potrà salvare il pranzo e la cena facendoci sorridere il portafoglio. Scopriamo insieme come portare in tavola questa pasta alla jonica.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

140 g di guanciale di maiale a dadini;

2 peperoni rossi di medie dimensioni;

1 spicchio di aglio;

pepe nero q. b.;

30 g di olio EVO;

300 g di pomodori;

320 g di pasta lunga, preferibilmente spaghetti;

60 g di pecorino grattugiato;

8 foglie di basilico;

sale q. b.

Semplice e gustosissimo questo primo piatto ci salverà pranzo e cena con pochissimi euro

Per prima cosa, è necessario occuparsi della verdura. Quindi bisogna lavare bene i pomodori e i peperoni sotto l’acqua corrente e poi rimuovere le parti di scarto. Nel secondo caso parliamo quindi sia dei semini bianchi che dei filamenti interni, che risultano più difficili da digerire. Se volessimo svolgere questa operazione in pochissimi secondi, consigliamo di utilizzare questo efficace metodo dei grandi chef.

Poi mettere sul fuoco una pentola di acqua e attenderne il bollore. Nel frattempo, tagliare gli ortaggi a listarelle e, quando il liquido comincia a bollire, buttarle dentro per un paio di minuti. Poi incidere la buccia dei pomodori e tuffarli nell’acqua per 40 secondi. Recuperarli con una schiumarola e immergerli nell’acqua fredda. Pelarli poi e tagliarli a tocchetti. Passare tutti e due gli ortaggi all’interno di un mixer fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Prendere quindi una padella, ungerla di olio e mettere il guanciale a rosolare con uno spicchio di aglio pulito. Quando incominciano a diventare entrambi dorati, unire la salsa di pomodori e peperoni. Rimestare bene e far andare per circa una decina di minuti. Lavare poi le foglie di basilico e inserirle al suo interno per insaporire il tutto. Aggiustare il sapore con sale e pepe. Mettere sul fuoco una nuova pentola abbondante di acqua per la pasta. Salarla al bollore e buttare gli spaghetti.

Mentre la pasta cuoce, incominciare a grattugiare una abbondante dose di pecorino. Trascorso il tempo di cottura, scolarla direttamente all’interno della pentola, alzare la fiamma e versare sopra il formaggio. Mescolare bene per fare insaporire il tutto e servire nel piatto aggiungendo se si desidera ulteriore pepe.

