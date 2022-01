Siamo in pieno inverno e le feste volgono ormai al termine. Proprio oggi, infatti, l’Epifania segna l’epilogo di un periodo festoso fatto di luci, regali e cene luculliane. Da domani si comincerà a smontare i vari addobbi e si tornerà alla solita vita di sempre. Sicuramente, ci assalirà un po’ di tristezza. Quando si è giù di morale, spesso aiutano i comfort food, quei cibi semplici che ci riportano all’infanzia. O, comunque, che ci rievocano nella mente esperienze piacevoli e rassicuranti. Facciamo subito un esempio: morbide e profumate le mele cotte come le faceva la nonna sono una vera coccola, ed ecco il segreto per renderle speciali.

Pensando invece ad una portata principale, questa cremosissima pasta e lenticchie è una vera ghiottoneria. Nel presente articolo daremo un ottimo spunto da proporre a cena in queste fredde sere invernali. Tra l’altro, si tratta anche di un piatto molto economico perché ci permette di riciclare gli avanzi. Infatti, semplice e genuino questo primo piatto della nonna scalda il cuore, è veloce da preparare e costa meno di 1 euro.

La ricetta del pancotto con le uova

Il pancotto è un piatto antico molto povero. La ricetta base prevede due ingredienti fondamentali che sono l’acqua e il pane vecchio. Le sue origini affondano nel Nord Italia ma, in realtà, ogni Regione d’Italia ha la propria versione. Con l’aggiunta di altri ingredienti, ne esistono infatti numerose varianti, tra loro diverse e un po’ più ricche. Nelle prossime righe ne andremo a conoscere proprio una.

Ecco come procedere.

Ingredienti per 3/4 persone

600 g di pane raffermo;

½ litro di brodo (a piacere, vegetale o di carne);

2 tuorli;

50 g di formaggio grattugiato tipo Grana o Parmigiano;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Procedimento

Tagliare il pane raffermo in piccoli pezzi e riunirli in una ciotola bella capiente; coprire con il brodo e far riposare per circa mezz’ora; una volta trascorso tale periodo, travasare pane e brodo in un pentolone e far cuocere a fiamma medio bassa per circa 45 minuti a partire dal bollore; a fine cottura, unire i tuorli sbattuti e il formaggio; quindi aggiustare di sale; mescolare per bene e servire il pancotto caldo e fumante.

Prima di servire il piatto in tavola, in ultimo, condire con un giro d’olio a crudo.

A piacere, è possibile insaporire la pietanza con spezie o erbe aromatiche, tipo prezzemolo, timo o maggiorana.

Data la presenza dell’uovo, ottima fonte proteica, questa versione di pancotto può essere considerata un vero e proprio piatto unico. Per completare il pasto, andrebbero bene una ciotola di insalata fresca e un frutto di stagione. Infine, per rendere il piatto più corposo, stanno benissimo dei cubetti di salume, tipo pancetta o speck. Per una versione un po’ più light, meglio optare per il prosciutto cotto.

