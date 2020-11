Si tratta di un piatto semplice ma assolutamente buonissimo, derivato dalla cucina piemontese. Si tratta infatti di uno dei componenti fondamentale del celebre gran fritto misto alla piemontese.

Anche chiamato polenta dolce, la preparazione è davvero alla portata di tutti e gli ingredienti possono facilmente essere reperiti anche in casa. Ecco quindi come si prepara il semolino dolce fritto che anche i bambini adorano.

Ingredienti

In questa ricetta si parla di porzioni per circa 6/8 persone. Gli ingredienti sono davvero pochi e facili da trovare:

250g di semolino;

1l di latte;

1 scorza di limone;

5 cucchiai di zucchero;

2 uova;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

olio di semi per friggere.

Per la versione al cioccolato sono necessari anche:

5 cucchiai di cacao in polvere.

Preparazione del semolino dolce fritto che anche i bambini adorano

Mettere il latte e la scorza di limone a scaldare in una pentola sul fuoco. Aggiungere poi lo zucchero facendolo sciogliere bene. Dopo aver rimosso la scorza, versare il semolino man mano che si amalgama con il latte, avendo ben cura di girare per circa 10 minuti. Il risultato deve essere abbastanza denso e staccarsi dalle pareti. Nel caso aggiungere latte o semolino rispettivamente per renderlo più morbido o indurirlo.

Spegnere il fuoco e dopo qualche minuto aggiunge all’impasto un uovo. In un contenitore piano stendere quindi il composto. Lo spessore deve essere di circa 3 cm e il più possibile uniforme. A questo punto va lasciato raffreddare, e per un miglior risultato lasciato in frigo per una notte.

Il semolino va quindi tagliato a rettangoli, e ognuno di essi va passato nell’uovo sbattuto con un po’ di sale. Impanare quindi nel pangrattato e infine friggere nell’olio precedentemente scaldato sul fuoco. Il semolino è pronto quando risulta bello dorato.

Ecco infine una variante decisamente sfiziosa. A fine cottura, prima di spegnere il fuoco, unire al composto anche 5 cucchiai di cacao in polvere a ogni litro di latte. Volendo si può anche dividere tutto l’impasto in due gruppi, uno normale e uno al cioccolato, regolando quindi la quantità di cacao in conseguenza. Il resto del procedimento non varia.

Il vostro semolino, semplice o al cioccolato, può quindi essere servito in tavola per soddisfare i palati anche dei più piccoli!