Vogliamo spiegare perché seminare lo spinacio nei mesi più caldi non è la scelta migliore. Questa pianta ha un rapido sviluppo e perciò seminando ora lo spinacio nell’orto si potrà fare la raccolta a inizio estate. Inoltre, molti optano per una semina nel periodo tra agosto e novembre per ottenere il raccolto in autunno – inverno.

Il clima

Lo spinacio, appartiene alla famiglia Chenopodiacee e preferisce un clima fresco durante la prefioritura. Per questo motivo, i contadini più esperti evitano di seminare nei periodi di clima più caldo, in modo da far crescere gli spinaci in un clima congeniale. Chi non ha tanta esperienza, seguendo questa mini guida, può ottenere suggerimenti utili per coltivare gli spinaci nel proprio orto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come predisporre la semina

Per ottenere un’ottima semina, bisogna mettere i semi sul terreno su file distanti tra loro di almeno ogni 40 centimetri. Una volta predisposte le file, la distribuzione dei semi sul terreno deve avvenire ogni 2 centimetri uno dall’altro. Successivamente inizia il processo della crescita della piantina e quando raggiunge un’altezza di 5 centimetri si esegue il diradamento.

L’occhio del contadino

Il contadino ha il compito di visionare le varie piantine e scegliere le migliori in modo che si possano sviluppare. Infatti lasciare le piantine una vicina all’altra è un errore imperdonabile perché non crescono. Perciò meglio lasciare circa 15 centimetri tra una pianta e l’altra. I nostri Esperti consigliano di utilizzare questo metro di misura per seminare gli spinaci ma per completezza di informazione informiamo che alcuni seminano anche più fitto. Per cui anche fare file ogni 30 centimetri e piante ogni 10 centimetri di distanza.

Come raccogliere lo spinacio

Al momento della raccolta non estirpare lo spinacio dal terreno ma solo le singole foglie avendo occhio di prendere quelle più sviluppate. La raccolta avviene ogni 10-15 giorni. Quindi rispettando queste semplici regole seminando ora lo spinacio nell’orto si potrà fare la raccolta a inizio estate. Infine lasciamo al nostro Lettore la scelta di come cucinare questo tipo di verdura.