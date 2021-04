Semifreddo all’anguria e yogurt, molto gustoso e facilissimo da preparare senza cottura al forno per rendere uniche le serate estive all’aperto

Riusciamo a preparare un dolce fresco e per farlo possiamo rinunciare alla calura emanata dal forno. Non serve la cottura infatti. Risparmiamo tempo. Inoltre ci evitiamo la folata di calore che a volte in casa non è molto augurabile. Soprattutto quando le temperature iniziano a salire.

Gli ingredienti

a) 200 grammi di biscotti secchi;

b) 100 grammi di burro;

c) 500 grammi di yogurt bianco;

d) 350 grammi di panna da montare;

e) 30 grammi di zucchero a velo;

f) due cucchiai di latte o panna liquida;

g) tre fogli di colla di pesce.

Per la decorazione gli ingredienti occorrenti sono:

a) 400 grammi di anguria;

b) 50 grammi di zucchero;

c) 50 ml di acqua;

d) due fogli di colla di pesce.

Procedimento

Per preparare il nostro semifreddo all’anguria e yogurt molto gustoso, facilissimo da preparare, senza cottura al forno, per rendere uniche le serate estive all’aperto, iniziamo dai biscotti.

Vanno frantumati, tritati con un mixer o picchiettati con tenacia. Aggiungiamo il burro fuso e mescoliamo bene. Abbiamo la base, quindi, che andremo a stendere sul fondo della teglia. Gli ingredienti sono pensati per uno stampo medio di 22-24 cm. Poniamo la base in frigo.

Prepariamo la crema

Anche qui la procedura è molto semplice. Dapprima montiamo la panna. Uniamo lo zucchero e lo yogurt. E quindi mescoliamo.

Nel frattempo mettiamo in ammollo i tre fogli di colla di pesce in acqua fredda per circa dieci minuti. La strizziamo e sciogliamo in latte o panna liquida calda.

Uniamo il tutto al resto del composto per la crema. Versiamo tutto sulla base di biscotti e burro. Riponiamo in frigo.

La decorazione

Dobbiamo eliminare i semi e tagliare l’anguria a piccoli pezzi.

Portiamo a bollore l’anguria con l’acqua e lo zucchero e frulliamo il tutto.

Subito procediamo con la colla di pesce. Come fatto prima. La mettiamo in ammollo in acqua fredda. La strizziamo e l’aggiungiamo all’anguria.

A questo punto versiamo la copertura sulla torta e teniamo in frigo un paio d’ore prima di servire.

Ecco pronto il semifreddo all’anguria e yogurt molto gustoso, facilissimo da preparare, senza cottura al forno, per rendere uniche le serate estive all’aperto.