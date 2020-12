Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I dolci con la panna sono golosissimi e sempre apprezzati da tutti. La coccola che la panna ci trasmette è speciale e anche le preparazioni con questo derivato del latte lo sono.

Il semifreddo alla panna è un’occasione per preparare qualcosa per i più piccini. Anche per coloro che sono per esempio allergici al glutine. Infatti, questo è un semifreddo alla panna ideale per i celiaci.

La presenza, infatti, della sola panna e della frutta rendono questo semifreddo perfetto per chi ha allergie alimentari (tranne quella al lattosio).

Vediamo quindi come si prepara un semifreddo alla panna. Un gusto speciale e particolare, che andrà ad arricchire le nostre cene.

Ingredienti

70 gr di cioccolato fondente;

mezza stecca di vaniglia;

100 gr di frutti di bosco come lamponi o mirtilli;

800 ml di panna montata;

40 gr di zucchero;

140 gr di zucchero a velo;

frutti di bosco per decorare.

Semifreddo alla panna ideale per i celiaci

In una terrina capiente, lavorare 600 ml di panna montata con lo zucchero a velo. Si dovrà montare bene la panna per la riuscita della ricetta. Quando la panna sarà bella montata, distribuire il composto in 3 recipienti diversi. In un’altra ciotola, aggiungere alla panna il cioccolato fondente fuso a bagnomaria. Mettere il tutto in uno stampo da plum-cake rivestito di carta da forno e mettere lo stampo nel freezer per 10 minuti.

Prendere il secondo recipiente con la panna e versarvi la stecca di vaniglia. Aggiungere quindi il composto a quello al cioccolato e rimettere in freezer per 30 minuti.

Fare una purea con i frutti di bosco e aggiungerla alla panna rimanente, senza scordare i 40 gr di zucchero. Stendere quindi questo strato sopra gli altri e lasciarlo nel freezer per 3-4 ore circa.

Quando questo tempo sarà trascorso, prendere lo stampo dal freezer e tagliarlo a fettine sottili con l’aiuto di un coltello bagnato. Servire con altri frutti di bosco e con altra panna se lo si desidera.