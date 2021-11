“L’abito non fa il monaco” cita un famosissimo detto. Ma siamo sicuri che sia proprio così? È vero, utilizzando sempre un’altra citazione, non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina. Tuttavia, sappiamo bene quanto sia importante l’abbigliamento, specialmente in determinate occasioni. Sarebbe strano presentarsi ad un colloquio di lavoro trasandati e poco curati. Certo, anche in questo caso bisogna fare le opportune distinzioni, ma se dobbiamo partecipare ad un meeting professionale sarebbe preferibile indossare una giacca. Essere e apparire sono due cose ben distinte, ma il bon ton spesso ci impone di seguire alcune regole precise. Tra queste, l’abbigliamento è una delle prime.

A tal proposito, Noi della Redazione vogliamo trattare un argomento molto importante e spesso sottovalutato: i colori. Non si può parlare di abbigliamento senza citare i colori ed ecco perché oggi vogliamo svelare un segreto ai nostri Lettori.

Sembrerebbe riflessivo e intelligente chi si veste di questo colore la maggior parte delle volte

La cromoterapia è una medicina alternativa secondo cui è possibile risolvere alcuni disturbi attraverso i colori.

Pensiamo ai classici nero e bianco, l’uno agli antipodi dell’altro ma entrambi estremi. Sono le tonalità per eccellenza, utilizzate in ogni occasione e mai fuori moda. Si adattano a tutto e stanno bene con ogni cosa. Qual è, però, la loro particolarità oltre a queste caratteristiche? Rappresentano gli eccessi e sono spesso identificati come il simbolo del bene (il bianco) e del male (il nero).

Ecco, proprio questo esempio dei due colori/non colori ci aiuta a capire l’importanza delle sfumature cromatiche, anche nell’abbigliamento.

Stavolta, la tonalità su cui vogliamo concentrarci è brillante, bellissima e molto elegante. Rappresenta la speranza, ma anche altre qualità che forse non ci aspettavamo. Infatti, sembrerebbe riflessivo e intelligente chi si veste di questo colore la maggior parte delle volte. Qual è? Il verde ovviamente. Scopriamone qualche dettaglio.

Tra speranza e intelligenza

Oltre alla famosa speranza, sembra che il verde indichi la conoscenza e la caparbietà. Secondo la psicologia, le persone che si vestono di verde cercano la riflessione e la calma. Si sa infatti che solo una mente serena può ragionare lucidamente e con equilibrio. È per questo che si consiglia di indossare capi di questo colore quando si è agitati, così da cercare di rilassarsi e di ragionare meglio.

Ne esistono varie sfumature, dal verde militare al verde mela, ciascuno adatto ad occasioni diverse e più o meno formali. Un bell’abito verde scuro, ad esempio, è perfetto per una cena importante e di classe. Diversamente, una maglia verde acqua è molto estiva e giovanile.

Basta scegliere la propria sfumatura ed ecco che faremo un figurone, mostrando tanta serenità e un buon temperamento.