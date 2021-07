A chi non è mai capitato di avere un mobile che proprio non va giù? Soprattutto le cassettiere sono spesso veramente brutte, perché magari sono comprate in seguito, come mobili aggiuntivi quando abbiamo bisogno di spazio. Sembrerà incredibile ma una brutta cassettiera diventerà bellissima in poche mosse.

La tecnica del decoupage

Il decoupage consiste nel dare nuova vita ad oggetti che non piacciono più, attraverso l’utilizzo della carta decorativa. In commercio esistono milioni di carte diverse. Non sono solo i disegni a cambiare, spaziamo dai fiori ai cibi a tutto ciò che ci viene in mente, ma anche la consistenza della carta, che può essere più o meno spessa e proveniente da diverse fonti. Abbiamo, infatti, la carta di riso, di banano, quella riciclata e così via.

L’oggetto in questione deve essere pulito, in modo da eliminare eventuali residui di grasso e polvere, e, se si vuole, dipinto come si desidera. La carta va ritagliata, in base al soggetto che abbiamo scelto, e applicata sull’oggetto con una mistura di acqua e colla vinilica in abbondanza. Appena applicata, la colla è bianca, ma non preoccupiamoci perché, una volta asciutta, diventerà totalmente trasparente.

L’idea per questa cassettiera è utilizzare delle stampe di fotografie per ricoprirne la superficie.

Occorreranno, quindi, tantissime stampe, meglio se laser, delle immagini che più ci piacciono: possiamo usare stampe di paesaggi, di dolci o anche di fotografie che ritraggono i nostri momenti più belli. Possiamo sceglierle a colori o in bianco e nero.

Applichiamole con una dose generosa di acqua e colla vinilica e lasciamo asciugare. In ultimo, finalizziamo con uno strato di vernice trasparente, per proteggere la carta e per regalare un tocco migliore a tutto l’insieme. Sarà divertentissimo e magari si possono coinvolgere anche i bambini.

Inoltre questa è una tecnica eco-friendly, in quanto permette il recupero di mobili o di oggetti che avremmo buttato via.