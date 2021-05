È tempo di pensare all’estate, e quindi anche alle meritatissime ferie. Quest’anno più che mai tutti necessitano di uno stacco, che sia pure di una o due settimane. Con tutta l’ansia e lo stress accumulato a causa della situazione che tutti ben conosciamo, prendersi il lusso di una vacanza si rivela per molti un bisogno necessario. Certamente le disponibilità economiche non permetteranno a tutti di andare lontano o in luoghi molto costosi. Ma ciò non vuol dire che non sia possibile comunque visitare dei posti bellissimi e suggestivi.

Quasi un altro Paese

Uno dei vantaggi e pregi dell’Italia infatti è determinato proprio dalla versatilità dei paesaggi che offre. Basti pensare a come le montagne del nord regalino dei panorami completamente opposti alle spiagge del sud. Pur rimanendo entrambi assolutamente meravigliosi. Alcuni scenari inoltre, come quello che presenteremo tra pochissimo, sono talmente particolari da assomigliare ad altri luoghi, esotici e lontani. Infatti sembrerà di stare alle Bahamas eppure questa paradisiaca insenatura tra le rocce affaccia sull’Adriatico e solo in pochissimi la conoscono.

Baia Imperia

Ed effettivamente alcuni luoghi del nostro Paese sono in grado di regalare emozioni bellissime, che in tanti sono convinti di trovare soltanto a otto o nove ore di aereo dall’Italia. Eppure non è affatto così. Basta solamente conoscerli. Per questo motivo oggi vogliamo presentarne uno, ancora rimasto nell’ombra e non interessato dalle rotte turistiche. Infatti sembrerà di stare alle Bahamas eppure questa paradisiaca insenatura tra le rocce affaccia sull’Adriatico e solo in pochissimi la conoscono. Parliamo di Baia Imperia, che si trova ad Otranto, in Puglia.

Si tratta di una suggestiva insenatura tra le rocce che però, e questo è il bello, presenta un fondale di sabbia. Ciò vuol dire che sarà possibile accederci, prendere il sole e tuffarsi nelle acque cristalline che il mare della zona regala. Il tutto circondati da una catena di rocce che abbracciano l’intero perimetro della piccola spiaggia. Inoltre, dato che arrivarci richiede una modesta e non proprio comoda camminata, è quasi sempre deserta e poco frequentata. Ottima per chi cerca un po’ di relax immerso nella natura. Quando saremo in Puglia dunque, questa è certamente una tappa da non poter saltare.