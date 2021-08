Ferragosto è una delle feste più attese dell’estate. Ognuno ha il proprio modo di festeggiare questa giornata, andando ad esempio al mare, o facendo una gita fuori porta.

Altri, invece, preferiscono trascorrere il 15 agosto a casa, mangiando e bevendo in compagnia di amici e parenti. In questo articolo, daremo alcuni consigli su come rendere indimenticabile questo Ferragosto 2021 a tavola.

Infatti, sembrerà di essere al ristorante con questo fantastico menù di Ferragosto da copiare subito

Partiamo dall’antipasto, dove possiamo dare libero sfogo alla fantasia.

Date le temperature elevate di questi giorni, l’ideale sarebbe quello di preparare qualcosa di veloce, fresco e sfizioso. Un’ottima idea potrebbe essere quella di realizzare dei rotoli di pane farciti.

Prendiamo una baguette, eliminiamo le due estremità e priviamola delicatamente della mollica.

Dopo di che, mescoliamo quest’ultima con tonno, maionese, carote, caroselli e pomodorini (tutto tagliato a cubetti). Con il composto creato, riempiamo la baguette e poniamola in frigo per un’ora, ricoperta da carta stagnola. Trascorso il tempo necessario, tagliamo la baguette a fette e serviamo.

Oltre a ciò, possiamo anche preparare con soli 3/4 euro questo strepitoso antipasto di mare.

Passiamo ora al primo ed al secondo

Come prima portata di questo menù di Ferragosto, un grande classico è la pasta allo scoglio.

Dopo aver acquistato dei frutti di mare freschi, non dobbiamo fare altro che pulirli per bene. Questa è un’operazione che richiederà un po’ di tempo e dedizione, ma ne varrà la pena.

Per la preparazione, invece, bisognerà rispettare i tempi di cottura del pesce e fare attenzione alla pasta.

Per approfondire meglio tutti questi aspetti, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già svelato tutti i segreti degli chef per preparare una spettacolare pasta allo scoglio.

Come secondo piatto, invece, possiamo servire qualcosa di più fresco, come ad esempio un’ottima insalata di calamari molto semplice da preparare.

Infatti, una volta puliti, basterà versarli in una ciotola e condirli con olio, sale e pepe. Nel frattempo tagliamo le carote, il sedano, i caroselli e mettiamo il tutto da parte.

Ora cuociamo i nostri calamari su una piastra calda per circa 10 minuti. Una volta pronti, versiamoli all’interno di una pirofila con le verdure tagliate ed insaporiamo con olio EVO, prezzemolo e sale.

Ora tocca al dolce

Per concludere in bellezza, però, c’è bisogno di un dolce che riesca ad accontentare tutti gli ospiti.

Per andare sul sicuro, possiamo preparare uno dei dessert più apprezzati in assoluto. Stiamo parlando del tiramisù, veramente ottimo anche nella sua versione semifredda che in pochi conoscono.