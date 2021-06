La scorsa estate, forse per la prima volta, molte persone hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze all’interno dei confini nazionali. Tra la pandemia che continuava a dilagare e i risparmi che per tante persone non erano sufficienti a fare lunghi viaggi, è sembrata per molti la cosa giusta da fare. Anche per aiutare l’economia italiana a rialzarsi, dopo lunghi mesi di quarantena. Seppur quest’anno la situazione sembra decisamente migliore, la maggior parte della popolazione preferirà ancora una volta il turismo di prossimità.

Paesaggi incantevoli

E del resto decidere di spendere le proprie ferie in Italia non è poi così male, anzi. Viviamo in uno dei Paesi più belli del Mondo, che presenta paesaggi incantevoli e soprattutto estremamente vari. Dal mare alla montagna, passando per le isole e i romantici e suggestivi laghi. A tal proposito, oggi vogliamo proprio presentare un lago italiano che, seppur stupendo, non è ancora conosciuto come meriterebbe.

Sembrerà di arrivare in una riserva del Nord Europa e invece questo lago mozzafiato è in Italia e strega chiunque lo visiti

Stiamo parlando del lago di Fedaia. Una distesa d’acqua che si trova nella provincia di Trento, nel Nord Italia. Questo lago è circondato dalle dolomiti e regala un paesaggio fiabesco a dir poco incantevole. Come possiamo immaginare, a seconda della stagione in cui si deciderà di visitarlo il lago di Fedaia regalerà due paesaggi completamente diversi tra loro. Entrambi però assolutamente suggestivi. Non a caso arrivati sul posto a molti pare di aver superato il confine, e di trovarsi in paesaggi nordeuropei immersi tra le montagne svizzere o svedesi.

Eppure, questo luogo dal paesaggio incantevole e rilassante si trova all’interno del nostro Paese, e quindi a due passi da casa, e di conseguenza non possiamo perderci l’opportunità di visitarlo. Soprattutto in un’estate come questa, dove l’Italia deve rimanere la protagonista indiscussa nella scelta delle mete turistiche. Ed effettivamente sembrerà di arrivare in una riserva del Nord Europa e invece questo lago mozzafiato è in Italia e strega chiunque lo visiti.