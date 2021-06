C’è chi sceglie i vestiti da indossare la sera prima di andare a dormire così da perdere poco tempo il giorno dopo. C’è chi riesce in soli dieci minuti ad essere pronta per andare al lavoro e chi perde tanto tempo di fronte all’armadio perché non riesce mai a scegliere l’outfit giusto.

Per evitare di andare sempre di corsa e iniziare la giornata con il piede sbagliato è bene conoscere alcuni piccoli segreti del mestiere per scegliere l’outfit perfetto per noi.

Infatti, Sembrerà banale ma conoscendo questi semplici trucchetti sarà veramente facile vestirsi ogni giorno e avere sempre un look perfetto.

Forme e colori del proprio corpo

La prima regola per avere sempre un look di successo riguarda la forma del proprio corpo. Avendo consapevolezza dei propri punti di forza si potrà rivelare una scelta vincente in caso di outfit. Le forme di silhouette più comuni sono cinque: a clessidra, a triangolo, a triangolo invertito, a rettangolo e ovale. In realtà, capita spesso che una donna non riesca ad identificarsi soltanto con una di queste. Questo perché è possibile che il corpo abbia caratteristiche comuni a più forme di silhouette e che sia ibrido. Basterà soltanto valutare quali siano i punti di forza per ogni silhouette che ci rappresenta per avere un look invidiabile e che risalti la propria figura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un altro trucco per non sbagliare il proprio look è individuare il proprio sottotono di pelle. Questo permetterà di capire quali sono i colori che più stanno bene con il proprio incarnato. In generale, il sottotono caldo predilige colori chiari, quello freddo i colori più scuri

Tutti i trucchi del mestiere

Gli abbinamenti monocromatici sono una scelta vincente. Infatti, scegliere capi dello stesso colore garantisce un risultato sicuro ed elegante senza sforzi. Attenzione però alle tonalità del colore scelto: nel caso in cui siano di sottotono differente è meglio non accostarli. Se invece si desidera sperimentare con gli abbinamenti di colore, il massimo dei colori consentiti sono tre. Questo perché è più semplice abbinarli correttamente tra loro. Scegliere quattro o cinque colori richiede molto più tempo e attenzione.

Per abbinare correttamente una stampa ad un colore – ad eccezione del bianco che sta bene con tutto- l’ideale è scegliere un colore già presente nella fantasia. Se la scelta ricade su quello meno presente nella stampa il look risulterà molto più raffinato. Se, invece, questa si basa su due colori presenti in egual misura la scelta è indifferente. Per aggiungere un quid in più, in questo caso, si potrà optare anche per un terzo colore, preferibilmente a contrasto con gli altri due.

Infine, gli accessori. Se i capi che si sceglie di indossare hanno dei dettagli che richiamano la tonalità dei gioielli è consigliabile proseguire in quella direzione. Così, se indossiamo una giacca con dei bottoni dorati sarà efficace optare per accessori dorati o d’oro.

Sì, sembrerà banale ma conoscendo questi semplici trucchetti sarà veramente facile vestirsi ogni giorno e avere sempre un look perfetto.