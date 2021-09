Non è piacevole pensare al momento in cui il nostro amato animale domestico ci lascerà. Alcuni proprietari di cuccioli conoscono già la profonda sensazione di vuoto che l’assenza del quadrupede provoca perché magari lo hanno perso.

La morte di un animale che ha condiviso il nostro appartamento e che ci attendeva al rientro determina una vera e propria condizione di lutto. Soprattutto se poi si crea una particolare sintonia fra umani e animali è possibile stabilire legami duraturi e vivere emozioni assai coinvolgenti. Vi sono addirittura malattie che un cane riesce a sentire quando annusa il corpo del padrone. Le straordinarie capacità olfattive del quadrupede sicuramente lasciano sbalorditi anche i più scettici. Ed è proprio la progressiva perdita dell’olfatto, insieme a quella della vista, fra le prime avvisaglie dell’invecchiamento del cane.

D’altronde sembrano trascurabili eppure questi 4 segnali rivelano che il nostro cane sta invecchiando assai velocemente. E chi teme un distacco precoce farebbe meglio a valutare i migliori cani da appartamento che vivono più a lungo e non perdono il pelo. Oltre al venir meno di olfatto e vista vi sono alcuni chiari sintomi da cui è facile intuire che il nostro animale sta diventando anziano. Capire ciò è particolarmente utile per venire incontro alle esigenze specifiche di un cane ormai avanti con l’età. Fra i sintomi dell’invecchiamento compaiono anzitutto infiammazioni e infezioni dentali che portano ad un’inevitabile riduzione dell’appetito. Ricordiamo a tal fine ogni quante ore cani adulti e cuccioli devono mangiare per vivere in salute. In secondo luogo si consiglia di fare attenzione alla dimensione e alla durezza del cibo e delle eventuali crocchette.

Sembrano trascurabili eppure questi 4 segnali rivelano che il nostro cane sta invecchiando assai velocemente

Alcuni ricercatori viennesi hanno stabilito che i disturbi orali più frequenti nei cani sono riconducibili a parodontiti e ad accumulo di tartaro dovuti all’età. Di qui l’importanza di una costante igiene orale e di un’alimentazione corretta che favorisca l’aumento delle difese naturali. Un altro evidente segnale di invecchiamento è riscontrabile nell’insorgenza di disturbi intestinali e difficoltà di evacuazione.

Con l’avanzare degli anni infatti la motilità intestinale subisce un progressivo rallentamento a causa della diminuzione dei succhi gastrici. Infine un altro chiaro indicatore di anzianità è proprio l’incremento ponderale per cui si notano alcuni chili in più. Ciò accade perché con la perdita del tono muscolare derivante dall’età, aumentano in proporzioni gli accumuli di adipe. Solitamente tale fenomeno si riscontra in coincidenza di una minore vivacità motoria del cane che tende ad evitare gli scatti in velocità e l’esercizio fisico.