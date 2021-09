Il nostro orto è il piccolo e grazioso spazio verde che abbiamo preparato con tanta cura e dedizione. Per questo non vorremmo mai che le nostre piantine si rovinassero, mandando a rotoli quanto fatto di buono sinora. Se siamo contadini navigati, sapremo bene che le minacce per le colture sono di vario tipo e dimensione. Si passa dai minuscoli afidi, che infestano verdure e ortaggi, alle più grandi lumache, fino ad arrivare ai temibili bruchi.

Sono tutti ospiti indesiderati che dovremmo debellare o almeno allontanare il prima possibile, per evitare guai seri alle piante. Purtroppo, però, la nostra conoscenza limitata della fauna locale e l’eccessiva foga a volte ci tradiscono. Nel difendere l’orto, ci possono portare a liberarci anche di animali che in realtà si rivelerebbero un aiuto importante per le piantine. L’esempio più eclatante è quello che riguarda l’orbettino, un rettile spesso scambiato per un serpente data la somiglianza, ma che non dovremmo allontanare.

Allo stesso modo dell’orbettino, vi sono altri animaletti che non ci facciamo andare a genio, commettendo un errore. Scopriamo quali sono e il perché della loro utilità nell’orto.

L’apparenza inganna, anche in questo caso

Se qualche volta, mentre ci stavamo occupando del nostro orticello, abbiamo notato sulle foglie degli insetti dai colori iridescenti, probabilmente si trattava di carabidi. Per chi non li conoscesse, li si può distinguere chiaramente per le colorazioni iridescenti del dorso, solitamente tendenti al nero, verde o blu. In più, hanno delle antenne lunghe sul capo e delle zampette altrettanto pronunciate.

A prima vista sembrano scarafaggi, ma questi insetti preziosi per l’orto non andrebbero assolutamente scacciati. Il motivo è presto detto e semplice da spiegare. Questi coleotteri, infatti, sono dei grandi predatori. Nella loro dieta rientrano prevalentemente alcuni nemici giurati dell’orto, come lumache o larve di processionaria e dorifora, letali per le colture. L’unica controindicazione che ci sentiamo di offrire è quella di controllare il numero di esemplari: troppi potrebbero dare vita a una piccola invasione. Se ci capita di imbatterci in qualche carabide nell’orto o in casa, non uccidiamolo, piuttosto portiamolo all’esterno.

L’utilità dei carabidi per l’orto dovrebbe spingerci ad attirarli, invece che allontanarli da noi. Per farlo basta solamente adottare qualche intelligente stratagemma. Quello che dovremo fare è ammucchiare dei sassolini uno sull’altro, per creare dei piccoli nascondigli per ospitarli. Ricordiamoci di lasciare dei piccoli spazi, perché ci si infilino dentro. Sono la soluzione ideale in caso una colonia di lumache o larve abbia deciso di prendere di mira le nostre colture.