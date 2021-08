Anche quest’anno sono arrivati i saldi e la fregatura è dietro l’angolo. Il rischio è di ritrovarsi a comprare un pezzo che l’anno prossimo sarà già passato di moda. Per non sbagliare, dovremmo optare per i sandali di cui stiamo per parlare.

Sono un sempreverde, perché non passeranno mai di moda e si adattano bene a tutto. Le hanno indossate persino sulle passerelle dell’alta moda, e anche le vip le scelgono per essere sempre comode e di tendenza. Scopriamo insieme quali sono queste fantastiche scarpe che costano pochissimo.

Sembrano le scarpe di Cenerentola, stanno spopolando e costano anche meno di 15 euro

Le tendenze dell’estate 2021 prendono ancora una volta ispirazione dalle passerelle dell’alta moda. Il nuovo trend è la scarpa trasparente in “vedo non vedo”, le “pvc shoes”.

Da quando le hanno indossate Kim Kardashian e Jennifer Lopez hanno iniziato a spopolare e il loro successo non sembra arrestarsi. Infatti, sono sempre di più le persone che decidono di comprarne almeno un paio.

Se in valigia abbiamo un solo spazio per le scarpe e non sappiamo per quali optare, le “pvc shoes” sono la scelta giusta. Perché? Il motivo è semplice. Queste scarpe si adattano bene a qualsiasi situazione, dalla più casual, come un aperitivo in spiaggia, a quella elegante, come un matrimonio trendy e chic.

Chanel e Tod’s le portano sulle passerelle

La rivoluzione per queste scarpe è avvenuta da quando i marchi d’alta moda hanno deciso di portarle sulle passerelle. Da quel momento, queste scarpe sono state elette come trend assoluto dell’estate. Il bello, però, è che non aumentano di prezzo!

Per tutte le tasche

Le “pvc shoes” sono il tocco magico per rendere i nostri piedi dei veri gioielli, ma ne esistono di tutte le fasce di prezzo. Ecco perché sembrano le scarpe di Cenerentola, stanno spopolando e costano anche meno di 15 euro. Per l’esattezza, si parte da una fascia molto bassa che si aggira intorno ai 10 euro fino a toccare prezzi più alti.

Il vantaggio, però, è che anche le “pvc shoes” che costano meno sono davvero bellissime. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Unica regola: la pedicure deve essere perfetta!

