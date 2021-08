Il nostro Paese possiede posti magnifici da nord a sud. Alcune regioni italiane però sono tra le più gettonate e conosciute in tutto il mondo per la bellezza delle sue spiagge.

Come abbiamo già detto in un precedente articolo, la Sardegna possiede luoghi davvero unici. Ad esempio, “quest’incantevole oasi di relax si trova in Sardegna ed è un vero e proprio angolo di paradiso perfetto da scoprire quest’estate”.

Anche oggi la Redazione vuole fare scoprire ai suoi Lettori un luogo bellissimo e perfetto per trascorrere momenti di relax. Infatti, sembrano i Caraibi ma è in Italia questa spiaggia paradisiaca perfetta per un’estate indimenticabile.

Scopriamo insieme le bellezze naturali di questo spiaggia e perché vale la pena vederla almeno una volta nella vita.

Sembrano i Caraibi ma è in Italia questa spiaggia paradisiaca perfetta per un’estate indimenticabile

Nella provincia di Olbia-Tempio si trovano spiagge davvero mozzafiato. Tutta la costa nord della Sardegna è disseminata di bellissimi angoli di paradiso che non possiamo assolutamente perderci.

Tra queste troviamo la spiaggia di Cala Banana. Si tratta una spiaggia piccola ma che ci lascerà davvero a bocca aperta.

Essa è poco frequentata dai turisti. Infatti, la maggior parte di coloro che si godono questo posto stupendo sono persone che vivono nei dintorni. Chi si reca in questo luogo lo fa per concedersi qualche ora di relax.

Questa spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca e finissima alle cui spalle si trova uno stagno sempre asciutto in estate. Parcheggiare qui è gratuito però se ci rechiamo in alta stagione sarà impossibile sostare.

Il mare è pulito e cristallino con colori che vanno dall’azzurro al verde smeraldo. Inoltre, i suoi fondali bassi e sabbiosi sono perfetti per chi ha con sé dei bambini.

Se siamo fortunati, nelle giornate più limpide e terse potremo scorgere in lontananza la sagoma dell’Isola di Tavolara.

Le origini del nome

Probabilmente ci stiamo chiedendo perché questa spiaggia abbia un nome così curioso. Ancora oggi le origini del nome sono incerte, ma le credenze popolari parlano di un episodio accaduto nel 1969.

Quell’anno per diversi giorni si recarono nella spiaggia diversi giovani per una gita. Questi avevano portato con sé tutti una banana. Da allora la spiaggia da “Il porto della pagliamarina” prese il nome di Cala Banana.

Altri invece dicono che la spiaggia si chiama così per via della sua forma a banana.

Come raggiungerla

Per arrivare a Cala Banana dobbiamo partire da Olbia e percorrere la Strada Provinciale 82. Dopo aver superato Pittulongu e Bados, sulla destra troveremo le indicazioni per raggiungere Nodu Pianu.

A questo punto, prendiamo la strada proseguendo per poco più di un chilometro. A questo punto vedremo la spiaggia dall’alto ed arriveremo ad una strada sterrata che porta al parcheggio.