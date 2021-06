Se stiamo cercando una pianta che produce molti fiori colorati e profumati, questa è la pianta che fa per noi. Oggi la nostra Redazione vuole fare conoscere ai Lettori una pianta da fiore davvero incantevole e particolare. È molto semplice da coltivare e sarà sufficiente seguire poche e semplici regole per avere aiuole e vasi sempre fioriti. Sembrano dei campanellini i fiori incantevoli e profumati di questa pianta poco conosciuta. Scopriamo insieme di che pianta si tratta e come curarla al meglio.

Campanula serba

La campanula serba è una pianta erbacea perenne che fiorisce con piccoli fiori viola in primavera e in estate. Essa è diffusa in Europa, in Asia e nel nord America e in queste zone la troviamo allo stato spontaneo. Possiamo trovarle dunque nei prati, in montagna e nei boschi. Questa pianta è perfetta per avere delle belle aiuole colorate ed è davvero semplice coltivarla. I suoi fiori sono a forma di campana o di stella e questa caratteristica rende la campanula serba davvero inconfondibile. Quasi sempre le troviamo di colore viola, ma possiamo vederle anche blu, bianche, gialle e rosa ma meno frequentemente. Scopriamo adesso come coltivarle per assicurarci delle fioriture abbondanti.

Sembrano dei campanellini i fiori incantevoli e profumati di questa pianta poco conosciuta

Le campanule serbe crescono bene sia in piena terra sia in vaso. In entrambi i casi, prediligiamo una posizione di mezz’ombra perché i raggi diretti del sole per molte ore le potrebbero danneggiare. Le temperature perfette per lo sviluppo di questa pianta infatti superano di poco i 20 gradi. Per quanto riguarda il terreno, questa pianta non ha particolari esigenze. Se possiamo scegliere è meglio però destinarle un terreno fertile e drenato, possibilmente con sabbia. La campanula serba va annaffiata regolarmente ma senza esagerare. Infatti, dei ristagni idrici potrebbero fare marcire le sue radici e la pianta non riuscirebbe più a fiorire. Al contrario, se la bagnamo troppo poco le foglie diventeranno gialle ed avvizzite. Per garantirci delle fioriture abbondanti, la Redazione consiglia di fornire alla nostra pianta del concime liquido. Aggiungiamolo all’acqua d’irrigazione una volta ogni 3 settimane in primavera e in estate.

Consigli

La Redazione consiglia di rimuovere i fiori non appena appassiscono. In questo modo essa potrà continuare a fiorire in modo costante ed abbondante. Per farlo, dobbiamo usare un paio di forbici sterilizzate: in questo modo il taglio sarà netto e i tessuti della pianta non si infetteranno.

