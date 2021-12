In cucina si mangia anche con gli occhi e le ricette fritte attirano sempre molto il palato di tutti. Esistono, però, tutta una serie d’ingredienti da poter valorizzare nei modi più diversi e da rendere appetitosi almeno quanto un fritto.

Per esempio, queste sembrano crocchette fritte ma si preparano con il cavolfiore in soli 15 minuti e si conservano in frigorifero per qualche giorno. Tutti ameranno il cavolfiore al forno o in padella pure grazie a questi trucchetti per cucinarlo in modo facile e saporito. A seguire, invece, la ricetta delle finte crocchette di cavolfiore e riso, facilissime e veloci da preparare.

Gli ingredienti necessari per 4 persone

un cavolfiore;

100 grammi di riso;

un uovo medio;

prezzemolo q.b.;

pane grattugiato q.b.;

70 grammi di formaggio fresco filante;

sale e pepe q.b.

Ecco perché sembrano crocchette fritte ma si preparano con il cavolfiore in soli 15 minuti e si conservano in frigorifero per qualche giorno

L’ingrediente principe di questa ricetta è, senza ombra di dubbio, il cavolfiore. Quest’alimento è amato da molti per il suo sapore delicato. Basterà pulirlo, dividerlo in cimette e collocarlo in una pirofila, cospargendolo di olio. Metterlo nel microonde per circa 6 o 7 minuti, oppure cuocerlo a vapore.

Nel frattempo bollire anche il riso e attendere che entrambi gli ingredienti si siano raffreddati. Poi, bisognerà ridurre il cavolfiore in purea e mescolarlo al riso. Condire con sale e pepe a piacere e aggiungere anche il prezzemolo tritato e l’uovo leggermente sbattuto. Aggiungere anche un po’ di pane grattugiato per dare maggiore consistenza all’impasto.

È il momento di dare forma alle polpette

Bisognerà bagnare un po’ le mani per evitare che l’impasto vi resti attaccato. Prendenee la quantita per una crocchetta e schiacciarla un po’ tra le mani. Aggiungere al centro del formaggio filante o anche della mozzarella per pizza. Quindi, dare la forma delle crocchette e passarle nel pangrattato.

Scaldare in padella qualche giro d’olio d’oliva e cuocere poche crocchette per volta, a fuoco basso, fino a doratura completa. Le crocchette si conservano fino a 2 giorni in frigo e sono ottime anche fredde.

Insomma, il cavolfiore è certamente una grande risorsa in cucina. E lo dimostra anche quest’altro primo appetitoso e veloce da provare subito e non parliamo di cannelloni o pasta al forno.

